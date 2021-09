Bianconiglio, Stregatto o Brucaliffo? Il personaggio di ‘Alice nel paese delle meraviglie’ che ti piace di più rivela chi sei

Nel corso delle sue avventure nel paese delle meraviglie, Alice incontra creature straordinarie e personaggi inverosimili. In primis il famoso Bianconiglio, che va sempre di fretta, il Cappellaio Matto e la cattivissima Regina di Cuori. Ma anche lo Stregatto, che va e viene come gli pare, e lo scontroso Brucaliffo, un tipo di poche parole.

Protagonisti del test di oggi sono solo 3 di questi personaggi, vale a dire il Bianconiglio, lo Stregatto e il Brucaliffo.

Scegli il tuo preferito e scopri cosa rivela di te. Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco e come tale va preso.

Bianconiglio

Hai scelto il Bianconiglio? Proprio come lui vai sempre di fretta, arrivi spesso in ritardo e non ti rilassi mai. Probabilmente sei molto ansioso, ti senti perennemente stressato e nervoso. Che ne dici di concederti una pausa ogni tanto?

Stregatto

Hai scelto lo Stregatto? Sei una persona piuttosto lunatica e imprevedibile. Cambi facilmente umore a seconda delle circostanze e non è facile viverti accanto perché con te tutto è possibile. Sei molto sveglio e acuto nelle tue osservazioni, a tuo modo persino saggio. Sicuramente non ti manca l’ironia.

Brucaliffo

Hai scelto il Brucaliffo? Non sei una persona socievole ma decisamente schiva. E anche parecchio suscettibile. Non ti piace parlare troppo, adori il silenzio e ti circondi di pochissime persone. Nonostante ciò, sei una persona saggia e sai dare ottimi consigli a chi ti ascolta davvero. Una qualità preziosa.

