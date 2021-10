Albero o viso di donna? La prima cosa che vedi rivela chi sei

Viso di donna o albero? Cosa cattura immediatamente la tua attenzione guardando l’immagine?

La prima cosa che vedi potrebbe rivelare qualche curiosità sul tuo carattere. Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un passatempo per staccare la spina e come tale va preso.

Viso di donna

Se hai notato immediatamente il volto femminile, probabilmente sei una persona molto attaccata al passato e questo perché il volto è rivolto verso sinistra, come se guardasse indietro. Tendi a vivere di ricordi e provi spesso nostalgia per i bei momenti che ormai non ci sono più. Anziché lasciarti bloccare dalla nostalgia, prova a sfruttarla per stimolare un cambiamento nel presente.

Albero

Se hai notato subito l’albero, sei una persona molto pratica e realista. Non rinneghi le tue radici, di cui anzi vai orgoglioso, ma sai spingerti oltre e immaginare un futuro nuovo per te stesso. Non ti limiti a sognarlo, cerchi di realizzare i tuoi desideri impegnandoti concretamente, giorno dopo giorno.

