Un albero o due volti? L’illusione ottica che ti rivela quanto sei flessibile

L’immagine che vedi è un’illusione ottica che rivela, a seconda della prima cosa che vedi, se sei mentalmente flessibile o piuttosto rigido.

Cosa ha richiamato immediatamente la tua attenzione? L’albero o i due volti? Rispondi e leggi il profilo corrispondente. Come sempre ti ricordiamo che si tratta solo di un gioco e come tale va preso.

Albero

Hai notato per prima cosa l’albero? Non sei una persona molto flessibile, hai degli schemi mentali piuttosto rigidi che difficilmente metti in discussione. Tendi a importi e di solito non accetti opinioni diverse dalle tue. Preferisci guardare il mondo dal tuo punto di vista.

Volti

Hai notato subito i due volti? Sei una persona flessibile, disposta a mettersi in discussione e sempre pronta a confrontarsi con gli altri. I punti di vista altrui non ti infastidiscono, anzi li trovi estremamente stimolanti. Non hai paura dei cambiamenti, li affronti in modo costruttivo, e non smetti mai di imparare.

