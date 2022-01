Riesci a trovare l’ape regina? La sfida dell’apicoltrice che pochi risolvono

Trovare l’ape regina può essere tanto facile quanto particolarmente insidioso. Ecco la nuova challenge texana

L’ape regina è protagonista indiscussa dell’alveare e si distingue dalle altre api per via di alcune caratteristiche che la renderebbero facilmente identificabile all’interno della sua enorme famiglia di api operaie. Ma è realmente così facile da riconoscere? Sembrerebbe proprio di no.

L’apicoltrice texana Erika Thompson ha lanciato una sfida sul suo canale Instagram postando una foto di un alveare e chiedendo ai suoi followers di trovare l’ape regina. Solamente in pochi ci sono riusciti, le difficoltà in effetti ci sono e come, se si considera che quelle in foto sono poi tutte api femmine.

Ecco alcuni indizi per poter risolvere la sfida:

l’ape regina ha un corpo più lungo rispetto alle altre api;

il suo addome è più pronunciato;

sulla testa presenta una macchia solitamente di colore nero.

Sei riuscito a trovarla?

