Zucca: conosci il trucco dei 3 minuti per tagliarla velocemente e senza fatica?

Come tagliare e pelare la zucca senza sforzi e fatica con il trucco dei tre minuti per averla presto pronta per le tue ricette

E’ tempo di zucca, ma come tagliarla in modo semplice e veloce? Per alcune varietà molto grandi, come la zucca butternut o la zucca delica dalla buccia spessa e dura, vi sono due passaggi che possono essere particolarmente difficili: tagliarla per dividerla a metà e pelarla.

Ma esiste un trucco di soli tre minuti che può aiutarti a rendere entrambi questi passaggi molto più facili e più sicuri, in modo che tu possa cucinare tutte le ricette d’autunno più sfiziose con la zucca. (Leggi anche: Come riciclare e riutilizzare la zucca)

Il trucco dei tre minuti che rende tutto più facile

Il modo più semplice per sbucciare la zucca è ammorbidire la buccia; come? Mettila nel microonde, ma prima ricorda che ci sono alcuni passaggi da fare.

Ecco come procedere:

usa una forchetta per fare dei buchi lungo tutta la parte esterna

taglia la parte superiore e inferiore della zucca

metti la zucca nel microonde per circa 3 minuti

lascia che si raffreddi prima di pelarla.

Anche se può sembrare lavoro in più, se hai mai faticato a tagliare a metà una zucca o a sbucciarla, questo è un trucco assolutamente da provare perché una volta tirata fuori dal microonde l’ortaggio sarà più morbido e diventerà un gioco da ragazzi rimuovere la polpa per utilizzarla in cucina.

In questo modo, infatti, preparare le tue ricette sarà molto più facile e veloce; ad esempio, potrai usare la tua zucca così ricavata per realizzare una buonissima zuppa autunnale, oppure dei golosi tortelli di zucca, o ancora una golosa torta salata e tante altre ricette con la zucca gustose e nutrienti.

