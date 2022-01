Senzatetto festeggia il compleanno dei suoi cani in strada. Il video che ti farà riflettere (e piangere a dirotto)

Festeggiare un momento felice insieme a chi si ama fa dimenticare per un attimo le difficoltà e così è stato per quest’uomo e i suoi cani

Il video dell’uomo colombiano che vive per strada e celebra il compleanno dei suoi amati cani sta facendo commuovere tutti in giro per il mondo. Sulla torta mette due candeline, una per ciascun cane e canta loro una canzone di buon compleanno.

Per le strade di Bucaramanga, dove si riparano senzatetto ed un numero altissimo di cani randagi, vi è un uomo che tutti conoscono come “Shoko” che apre una piccola torta di compleanno che qualcuno gli ha offerto e abbraccia i due cani, La Nena e Shagguy, che ha deciso di adottare e con cui condivide tutto il poco che ha. Per l’occasione i due animali indossano dei cappellini da festa. Sono loro i festeggiati e l’uomo piange, sussurrandogli qualcosa.

Forse un ringraziamento speciale per essere sempre al suo fianco, forse una parola d’amore in più in un momento che in sé dice tutto e che sta spopolando sui social grazie all’utente Yissel Rodriguez che ha ripreso il video così commovente e l’ha condiviso sul suo canale.

Shoko vive con la Nena da oltre 10 anni e da quattro ha adottato anche Shaggui e il 7 gennaio ha fatto una piccola feste per celebrare i suoi cani.

Ho festeggiato il loro compleanno perché si meritavano qualcosa di carino, qualcosa di bello. Per me è molto importante che mi accompagnino, anche se non parlano, dicono tante cose con gli sguardi, intuisco quello che vogliono dirmi dal loro sguardo. Sono la mia speranza per continuare nella vita, ha spiegato Shoko.

Dopo aver visto il video tantissimi utenti si sono organizzati per aiutare quest’uomo e i suoi amici cani ed in Colombia nella città di Bucaramanga, dove Shoko vive per strada, si terrà presso il Parco San Pio una giornata di aiuti dove chiunque potrà contribuire, portando cibo, vestiti e coperte.

Un gesto dolcissimo che nella sua umanità spiazza totalmente, facendo riflettere molto su chi non ha niente eppure festeggia omaggiando i suoi cani, gli unici che gli sono sempre accanto.

Fonte: Yissel Rodriguez/Facebook

