I capolavori dell’arte fatti di Lego: un designer coreano li ricrea con i mattoncini più famosi del mondo

Anche i capolavori dell’arte possono essere fatti di Lego, i mattoncini colorati con i quali giocano i bambini ma anche gli adulti e che gli artisti usano per le più impensabili creazioni. Il designer coreano Lee Ki-young si è divertito a riprodurre opere immortali usando proprio i Lego. La sua pagina Istagram è un variopinto pittogramma di meravigliose foto e incredibili video. (Leggi anche: L’artista italiano che ricrea i capolavori dell’arte in stile LEGO)

Delacroix, Monet, Leonardo: l’arte fatta di Lego attraverso diversi periodi storico-artistici, dal Rinascimento all’Impressionismo e Romanticismo. Il tutto in chiave “moderna”, usando oggetti, personaggi e piccoli dettagli dei mattoncini colorati più famosi del mondo.

Non resta che ammirare le sue opere d’arte che ricostruiscono quelle del passato ma in una chiave che non può non lasciarci incantati.

Fonte: Lee Ki-young/Istagram

