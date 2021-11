La Postepay non funziona: ecco costa sta accadendo al servizio di pagamento di Poste Italiane

Con l’hashtag #postedown molti utenti in queste ore stanno segnalando malfunzionamenti alla Postepay, il servizio di pagamento collegato a Poste Italiane. Ma cosa sta succedendo?

Dopo la truffa degli addebiti non autorizzati, in queste ore una discreta mole di segnalazioni sono arrivate su Downdetector, il sito creato da Poste stessa a disposizione degli utenti. I problemi sono iniziati intorno alle 7 di stamattina e stanno continuando.

In particolare la carta Postepay non funziona, ma non solo: infatti sembra impossibile effettuare pagamenti online anche attraverso GPay, PayPal e addirittura la ricarica di prepagate di altri provider, come Hype di BancaSella.

È presto e comunque non ci sono dati che indichino un attacco hacker, quindi potrebbe essere “banalmente” il risultato di alcune manutenzioni straordinarie.

Chi ha bancomat o postepay oggi non può pagare @PosteNews #postedown — sotto attacco (@sottoattacco) November 27, 2021

Intanto però il servizio non è accessibile.

Fonti: Downdetector / Twitter

