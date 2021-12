Il 2021 finisce il romantico bacio Luna – Marte. Occhi al cielo domani mattina!

Il 2021 ci saluta con un romantico spettacolo in cielo: il bacio Luna – Marte, nelle prime luci dell’alba. La congiunzione, non rara ma sempre spettacolare, sarà visibile a occhio nudo e impreziosita dalla stella Antares che brilla nel firmamento.

Come spiega l’UAI, la congiunzione Luna – Marte del prossimo 31 dicembre potrebbe essere uno spettacolo per pochi, visto l’orario non proprio comodissimo, nelle prime luci dell’alba (nella mappa il cielo del 31 dicembre alle 6.00 circa).

Vale comunque una sveglia vedere in cielo la sottile falce di Luna calante che sorge nella costellazione dello Scorpione, seguita da due astri noti per il loro colore arrossato, la stella Antares e il pianeta Marte, già nell’Ofiuco.

La congiunzione Luna – Marte è l’ultimo evento astronomico di questo anno 2021 e sarà perfettamente visibile a occhio nudo in un cielo sereno (e possibilmente lontano da fonti di inquinamento luminoso).

Davvero non possiamo perderlo.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: UAI

Leggi anche: