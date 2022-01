Chiamate dai call center: cambiano le regole e si potranno bloccare anche quelle sui cellulari, ecco come

Avete presente le chiamate indesiderate di telemarketing che ricevete spesso a casa o sul cellulare? Sicuramente sapete di cosa stiamo parlando. A breve cambia il Registro delle Opposizioni e oltre a bloccare le chiamate moleste sui numeri fissi si potrà evitare anche quelle sui cellulari.

Compagnie telefoniche, gestori di energia e gas, venditori di vini o altri oggetti ma anche operatori che propongono investimenti. Ogni giorno i cittadini vengono infastiditi da diverse chiamate che il più delle volte non interessano e fanno perdere tempo e pazienza.

A fine gennaio entra però in vigore la nuova regolamentazione che estende il Registro delle Opposizioni anche ai cellulari. Si tratta di un servizio gratuito messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico che consente agli utenti di opporsi all’utilizzo del proprio numero telefonico per finalità promozionali.

Ad oggi, ogni persona iscrivendosi al Registro poteva bloccare le chiamate indesiderate e spesso “aggressive” e ripetute che arrivavano sul proprio numero fisso ma rimaneva comunque la possibilità di essere raggiunti sul cellulare.

La legge n. 5/2018 ha però esteso l’ambito di applicazione del Registro a tutti i numeri nazionali, compresi i cellulari. L’iscrizione al nuovo Registro consentirà dunque l’annullamento di tutti i consensi passati rilasciati per finalità di telemarketing e non permetterà più a terzi di accedere ai dati personali, tra cui il tanto ambito numero di cellulare da chiamare.

In pratica, chi vuole fare telemarketing, dovrà prima consultare il Registro per verificare i numeri da contattare.

A dare notizia della novità sono stati Simone Baldelli, presidente della Commissione parlamentare sulla tutela dei consumatori e il vice ministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin, che in merito al nuovo regolamento in materia di telemarketing ha dichiarato:

è a oggi completato e permette di dire che per fine gennaio o inizio febbraio, più probabilmente fine gennaio, potrà esserci la deliberazione di approvazione. La proposta regolamentare è stata già concordata per ricevere i pareri e poi procedere alla trasmissione al Consiglio dei ministri per la deliberazione e poi al Presidente della Repubblica.