È incredibile cosa puoi fare con castagne, noci, pigne e foglie per dare un tocco d’autunno alla tua tavola

La natura autunnale è un tripudio di meraviglia. Basta una passeggiata nel bosco per trovare tutto ciò di cui abbiamo bisogno per qualche decorazione fai da te all’insegna del riciclo.

Con le foglie cadute, con le castagne e le pigne che trovi a terra, qualche barattolo di vetro, un cestino o un vecchio contenitore di legno, puoi realizzare magnifici centrotavola a costo zero. Scopriamo le idee più belle da cui trarre ispirazione.

Centrotavola autunnali di riciclo con foglie

Foglie e rametti autunnali si prestano a divenire protagonisti dei tuoi centrotavola fai da te, insieme a vecchi contenitori di legno, barattoli di vetro, secchi e vasi che non usi da tempo.

Raccogli da terra foglie di colore giallo e arancio, qualche rametto e delle pigne. Colloca all’interno di un contenitore rettangolare di legno una spugna per fiori e disponici sopra i vari elementi, alternandoli con qualche foglia verde e alcuni fiori delle stesse tonalità. Aggiungi i rametti infilzandoli, uno ad uno, nella spugna.

Inserisci foglie arancioni secche in un bel vaso bianco adagiato su un’alzatina. Fanno subito autunno!

In alternativa raccogli qualche rametto di foglie autunnali e inseriscilo in un semplice vaso, in un barattolo oppure in un vecchio secchio di latta.

Centrotavola autunnali di riciclo con pigne

Se hai delle vecchie pigne raccolte negli anni passati, o se durante una passeggiata ne trovi a terra delle altre, mettile da parte per farne un centrotavola fai da te.

Alterna le pigne con qualche piccola zucca bianca. Semplice e chic.

Puoi disporre le pigne su un pezzo di legno grezzo alternandole anche con altri elementi. Per esempio candele, bacche o rametti verdi.

Oppure inseriscile all’interno di una cesta. Attenzione a scegliere un contenitore adeguato alle dimensioni del tavolo, né troppo grande né troppo piccolo.

Puoi dipingerle con un po’ di acrilico bianco per ottenere un delizioso effetto innevato, che va bene in inverno ma perché no, anche in autunno. Adagiale su un vassoio di legno chiaro alternandole con qualche rametto di abete. Aggiungi 3 candele bianche e il centrotavola è servito.

Centrotavola autunnali di riciclo con castagne, noci e altri elementi

Noci, nocciole, castagne, piccole zucche si possono utilizzare per farne decorazioni dal sapore autunnale. Eccoti qualche idea.

