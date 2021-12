Calendario lunare 2022: prendete nota degli spettacoli che offrirà la luna gratis, mese per mese

Calendario lunare 2022 mese per mese. Il 2022 è alle porte e con il nuovo anno una bellissima nuova Luna, anzi, tante. Il prossimo anno promette di regalarci tanti spettacoli ma anche di ammirare il nostro unico satellite nel suo splendore “normale”. Tutto gratis.

Il 2022 sarà un anno un po’ particolare per la luna: sarà infatti l’anno di ben due Superlune “ingannevoli” perché Nuove e quindi non visibili dal nostro pianeta, così come di una microluna anche questa, purtroppo “ingannevole” perché invisibile.

Potremo però ammirare due Superlune “vere”, due eclissi totali di luna e una Luna Nera. Per la Luna Blu, invece, dovremo attendere il 31 agosto 2023.

Ecco il calendario lunare 2022, con eventi particolari e curiosità del nostro unico satellite.

Gennaio 2022

La Superluna di inizio anno (come quella di dicembre) sarà purtroppo solo da “immaginare”. Il 2 gennaio alle 19:33 ora italiana infatti, il nostro satellite sarà al perigeo ma sarà in fase Nuova quindi non sarà visibile. Un’occasione comunque imperdibile per ammirare il cielo notturno, specialmente intorno al 3 gennaio, quando è atteso il picco delle meteore Quadrantidi.

Ben più bella anche se non Super, la luna piena del 17 del mese, la Luna piena del lupo, che, come spiega Moongiant, prende questo nome non solo nella tradizione dei nativi americani, dati i profondi e antichi legami tra i lupi e questa luna piena. Ad esempio, la parola gaelica per gennaio, Faoilleach, deriva dal termine usato per i lupi, faol-chù, anche se i lupi non esistono in Scozia da secoli.

La parola sassone per gennaio è inoltre Wulf-monath, o Wolf Month (“mese del lupo”). In Giappone inoltre a gennaio si tiene la festa del dio lupo, Ooguchi Magami e la tribù Seneca lega il lupo alla Luna così fortemente da credere che un lupo abbia dato alla luce la Luna “cantandola” nel cielo.

Febbraio 2022

Anche a febbraio la luna piena sarà circa a metà mese, per l’esattezza il 16, mentre sarà nuova l’1. La luna piena di febbraio è nota come Luna piena della neve nella tradizione dei nativi maricani poiché il secondo mese dell’anno è quello più nevoso degli Stati Uniti.

Ma non è questo l’unico nome: i Celti la chiamavano la Luna di ghiaccio ma è anche conosciuta con nomi più sinistri, come la Luna ossea, nome dato dalla tribù dei Cherokee perché a questo punto le scorte di cibo invernali della tribù di solito erano diminuite al punto tale che le persone dovevano rosicchiare ossa e cucinare zuppa di midollo osseo per sopravvivere.

Ci sono poi culture che hanno preferito appellativi meno lugubri e tristi: la tribù degli Hopi la chiama la Luna della Purificazione e del Rinnovamento, poiché questa è solitamente la prima Luna piena dell’anno secondo il calendario lunare. E infatti i popoli che seguono il calendario lunare, come quelli dell’Asia orientale, associano la Luna piena di neve a nuovi inizi. Gli antichi cinesi, ad esempio, la chiamavano Luna che sboccia.

Marzo 2022

Nuova il 2 del mese sarà una splendida Luna piena del verme il 18 marzo. Il nome è dovuto ai lombrichi che escono dal terreno quando la terra inizia a scaldarsi a marzo ma questo appellativo viene solo dalle tribù dei nativi americani del sud.

Infatti i lombrichi non esistevano nel Nord America: quelli che si trovano oggi in quelle terre sono specie invasive portate dai coloni per fertilizzare il suolo, o per caso in quanto si trovavano nelle piante trasportate o erano presenti nel terreno usato come zavorra nelle navi.

Le tribù del Nord come la tribù dei Shawnee, chiamavano dunque questa luna Luna della linfa, per ricordare alle tribù che potevano iniziare a spillare lo sciroppo d’acero.

Aprile 2022

È il mese della Luna, l’unico con 5 fasi lunari, e per questo torna la Luna Nera. Il mese di aprile 2022 conterà due lune nuove, la prima l’1 aprile e l’altra il 30. La Luna Nera del 2022 è dunque una seconda luna nuova nello stesso mese: come spiega Timeanddate queste lune nere sono le più comuni e si verificano circa una volta ogni circa 29 mesi.

La terza Luna Nuova in una stagione di quattro lune nuove è anche chiamata Luna Nera ed è il corrispettivo della Luna Blu, solo che questa è in fase di piena. Queste lune nere sono un po’ più rare e si verificano circa una volta ogni 33 mesi (la prossima di questo tipo è attesa il 19 maggio 2023).

Ad aprile non mancherà ovviamente anche la luna piena, attesa il 16, nota come Luna piena rosa, anche se in realtà non diventa rosa pastello come suggerisce il nome. Il nome deriva in realtà dall’abbondanza di muschio phlox, un piccolo fiore rosa comune che in genere inizia a diffondersi sul terreno all’inizio della primavera.

Maggio 2022

Causa le 5 fasi lunari di aprile, quelle di maggio saranno piuttosto diverse da quelle dei primi mesi dell’anno: Nuova il 30 del mese, sarà piena il 16, e darà spettacolo: eclisse totale di luna in vista, visibile anche in Italia anche se solo parzialmente perché al massimo il nostro satellite si troverà sotto l’orizzonte. Occhi al cielo dunque a notte fonda, tra le 3.30 (inizio fase penombrale) e le 5.50, quando il nostro satellite, già in fase di eclisse, volgerà al tramonto.

Un’eclissi lunare avviene quando l’ombra della Terra, illuminata dal Sole, oscura del tutto o parzialmente la Luna e nel momento in cui quest’ultima è in fase di “piena” mentre Sole, Terra ed essa si trovano allineati in quest’ordine. In altre parole il Sole illumina la Terra, che proietta la sua ombra sulla Luna., che apparirà rossa.

Il nostro Pianeta, illuminato dal Sole, diffonde quindi i raggi solari verso la luna, e quelli meno attenuati dall’atmosfera, tra quelli a noi visibili, sono quelli rossi. Dunque la Luna, che durante l’eclisse non è raggiunta dalla luce diretta del Sole, è illuminata solo da questi, e quindi appare rossa. Il fenomeno è chiamato scattering di Rayleight, lo stesso che ci fa apparire il cielo azzurro di giorno e rosso di sera.

Una particolare e stupenda Luna piena dei fiori dunque, così chiamata nella tradizione americana in quanto la luna piena del mese di primavera per antonomasia nell’emisfero boreale. Era dunque molto frequente trovare fiori come campanule, primule, violette e così via, oltre a una vegetazione lussureggiante. I popoli Apache e Lakota chiamavano questa luna anche Luna delle foglie verdi, mentre la tribù Mohawk Luna della grande foglia.

Giugno 2022

Microluna invisibile come le Superlune di questo “ingannevole anno lunare”: il 29 giugno il nostro satellite sarà all’apogeo, quindi tecnicamente microluna, ma in fase Nuova, quindi non visibile nei nostri cieli.

Imperdibile però la luna piena del 14, la prima “vera” Superluna dell’anno, che potrebbe apparire più grande perché vicina al perigeo (357-658 km da noi). Questo plenilunio è noto come Luna piena delle fragole, perchè segna la stagione della raccolta di questi frutti in Nord America. La maggior parte delle tribù algonchine la vedevano come un segno che le fragoline di bosco stavano iniziando a maturare ed erano pronte per il raccolto.

In Europa, invece, la luna piena di giugno era chiamata la Luna di miele e questo nome è legato al matrimonio: l’espressione, che oggi si riferisce al viaggio di nozze, fa riferimento al primo mese di matrimonio (‘luna’) e alla bevanda prevalentemente usata per celebrare un matrimonio, l’idromele (una bevanda alcolica a base di miele ottenuta per fermentazione), che gli sposi consumavano ogni giorno per il loro primo mese da sposati (non a caso un altro nome della luna piena di giugno è Luna delle idromele).

Luglio 2022

Il mese estivo per eccellenza ospiterà in cielo la Luna Nuova il 28 del mese e il 13 la splendida Luna piena del cervo, che sarà ancora più speciale perché Superluna (a 357.418 km da noi).

Il nome di questa luna piena arriva dalla tradizione americana perché di solito a luglio spuntano le nuove corna dei cervi, ma è anche nota come Luna piena dei temporali, che in questa stagione tendevano a essere più frequenti.

I Cree la chiamavano invece Luna Muta, i Tlingit si riferiscono ad essa come Luna di Salmone, gli Anishinaabe la chiamano Luna di bacche, gli Algonchini e gli Ojibwe preferiscono la Luna di Lampone.

A prescindere dal nome, in un cielo estivo, salvo sorprese, lo spettacolo è assicurato.

Agosto 2022

Nuova il 27 agosto, la nostra luna sarà piena il 12 del mese. Se questo potrebbe indebolire l’attesissimo spettacolo delle meteore Perseidi, che raggiungono il piccolo proprio attorno al 12 agosto, non possiamo comunque perdere la splendida Luna piena dello storione.

Questo plenilunio era così chiamato dai nativi americani e in particolare dalla tribù degli Algonchini per via dell’abbondanza di pesce nei Grandi Laghi tipica di questo periodo. Ma agosto è anche tradizionalmente il mese della raccolta del grano ed è per questo che questa luna è nota anche come Luna del grano (il simbolo di questa luna è dunque la spiga di grano).

E talvolta è detta anche Luna rossa, a causa dell’alone rossastro che talvolta la circonda a causa del calore estivo. Nulla a che vedere però con la “vera” Luna rossa, ovvero il nostro satellite in fase di eclissi totale che diventa effettivamente rosso in quanto, non raggiunta dalla luce diretta del Sole, è illuminata solo dai raggi solari “filtrati” dall’atmosfera terrestre che lascia passare solo la componente visibile rossa.

Settembre 2022

Nuova il 25, sarà piena il 10 settembre e quindi pienamente Luna piena del raccolto, nome propriamente riferito alla Luna piena più vicina all’equinozio di autunno, che nel 2022 è atteso il 23 settembre. Ogni 3 anni circa questa luna cade invece nel mese di ottobre, come avvenuto nel 2020, quando è sorta in cielo l’1 ottobre.

I nativi americani la chiamavano così perché il grande lavoro di raccolta poteva essere prolungato anche di notte sotto la luce della luna piena, che quindi era molto amata. In particolare questo nome viene attribuito alla tribù degli Algonchini, la più numerosa, ma questa non era l’unica e infatti altre tradizioni si affiancano e a volte si sovrappongono: la Luna del Raccolto è chiamata per esempio anche Luna del mais, perché uno dei prodotti di settembre era proprio il mais.

Ottobre 2022

La luna piena di ottobre cade il 9 del mese e quindi si conferma Luna del raccolto quella di settembre. Comunque stupenda e ricca di tradizioni, la luna piena di ottobre è chiamata Luna piena del cacciatore dai nativi americani, in particolare dalla tribù degli Algonchini (la più numerosa), proiettati verso l’inverno per il quale era necessario raccogliere scorte di cibo.

Nei campi dei nativi americani era dunque tutto un fremito di caccia, in un periodo ancora privo di neve con molti animali ancora “disponibili”. Questa Luna, probabilmente a causa delle incombenti minacce della stagione più fredda, era particolarmente riverita, sia nel Vecchio che nel Nuovo Continente.

Ma non sempre la luna piena di ottobre è chiamata così. Innanzitutto a volte è chiamata anche Luna del sangue o Luna sanguigna sempre per via della “spietata” caccia, ma soprattutto, se il plenilunio di ottobre è più vicino all’equinozio di autunno di quello di settembre, viene chiamata la Luna del raccolto (come avvenuto nel 2020).

Novembre 2022

Torna l’eclisse totale di luna, ma purtroppo non sarà visibile dalle nostre parti, ove dovremo accontentarci dello streaming. Occhi puntati dunque sul pc l’8 novembre tra le 9 e le 15 circa. Per noi in cielo ci sarà “solo” una splendida luna piena, la Luna piena del castoro.

Questa luna di solito arriva in un periodo che inizia ad essere particolarmente freddo (da qui la definizione di Frosty Moon data dai nativi americani), specialmente in alcune zone dell’entroterra, dove nacquero i nomi più famosi dei pleniluni.

Nota anche come Luna piena di gelo o del lutto, quella di novembre viene associata spiritualmente al cambiamento personale, alla riflessione interiore, alla possibilità di lasciar andare le cose vecchie per aprirsi al nuovo, all’inverno che incombe.

Nulla in cielo invece il 23 novembre: è Luna Nuova.

Dicembre 2022

Torna la Superluna “ingannevole” perché Nuova, quindi invisibile a noi: il 23 dicembre sarà comunque un’altra ottima occasione per ammirare il cielo notturno.

Nel giorno della Festa dell’Immacolata sarà invece Luna piena fredda (o Luna delle notti lunghe):

sta arrivando l’inverno astronomico (il solstizio d’inverno sarà il 21 dicembre, per l’esattezza alle 22:48 ora italiana) e le notti diventeranno più lunghe, più buie e più fredde.

Ma i nativi americani, prevalentemente gli Algonchini, non sono gli unici ad aver attribuito nomi alla luna piena. La luna di dicembre è infatti anche nota come Luna prima di Yule, dove Yule è il solstizio di inverno, nome attribuito da genti di origine celtica.

La parola sembra infatti derivare dalla quella scandinava o anglosassone ‘Iul’, o dal norvegese “jul” che significa “ruota”, indicando una data che segna il punto definitivo nella Ruota dell’Anno, quando, nell’emisfero boreale, si vive la notte più lunga dell’anno.

Buon Anno a tutti!

