Un albero scoperto in Camerun è stato intitolato a Leonardo Dicaprio (e non è la prima volta)

La star di Hollywood è un famoso ambientalista che si batte per la salvaguardia delle specie animali e vegetali del Pianeta

Un nuovo albero tropicale è stato scoperto da un team di ricercatori internazionali nella foresta di Ebo, in Camerun. Si tratta del Uvariopsis dicaprio, a cui gli esperti del Royal Botanic Gardens of Kew hanno deciso di dare il cognome di Leonardo.

L’Uvariopsis dicaprio è un sempreverde a rischio di estinzione appartenente alla famiglia delle Annonaceae che è stata rinvenuto nella zona submontana inferiore della foresta, a circa 850 m di altitudine. L’albero, che omaggia l’attore americano che è sempre stato in prima linea per difendere l’ambiente, è una specie endemica alta circa quattro metri, presenta un robusto tronco con grandi foglie di circa 15 centimetri ciascuna e fiori dal colore verde-giallo brillante.

Il Royal Botanic Gardens of Kew collabora ogni anno con enti e personaggi famosi per la promozione della biodiversità e la tutela delle specie a rischio estinzione ed ha scelto Leonora Dicaprio non solo per l’impegno costante che la star del cinema ha sempre mostrato sostenendo queste cause.

Una delle motivazioni che avrebbe spinto gli studiosi ad chiamare l’albero del Camerun Dicaprio è il successo dell’ultimo film Don’t look Up dove l’attenzione di tutti è posta sull’emergenza climatica.

Secondo Martin Cheek, uno dei ricercatori dello studio, il nome di Dicaprio è stato scelto poiché aveva

fatto ampie pressioni sui social per diffondere le minacce esistenti per le numerose specie rare di Ebo, come il piano del disboscamento della foresta di Ebo che era stato annunciato non da molto.

Non è la prima volta che una specie porti il nome dell’attore che può vantare anche uno scarabeo, il Grouvellinus leonardodicaprioi della Malesia.

Fonte: PeerJ

