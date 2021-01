VodafoneDown: problemi al Centro-Nord per chiamate e connessione. Vodafone: “Ora risolti”

Problemi per chi usa Vodafone come gestore di telefonia. Da questa mattina alle 7 circa non è stato possibile chiamare e navigare. A segnalare il problema sono stati migliaia di utenti al CentroNord, anche se i problemi si sono riscontrati soprattutto in Lombardia e a Milano.

Impossibile chiamare, solo dopo svariati tentativi è stato possibile farlo ma con scarsa ricezione. Difficile anche collegarsi a Internet. Il problema c’è e a quanto pare è in via di risoluzione. Come ha segnalato DownDetector, questa mattina sono state migliaia le segnalazioni di problemi alla rete.

Sono senza segnale del telefono da stanotte. Sono le 9:20 del mattino. Trovo tutto estremamente grave. Diciamo che a sto giro @VodafoneIT la saluto per davvero ma soprattutto definitivamente. #Vodafonedown — Parvus e tardus. (11,2) 🇪🇺 (@paul86_1) January 19, 2021

Come si può notare dal grafico di Downdetector i primi problemi sono stati segnalati attorno alle 2 del mattino, poi tra le 7 e le 11 c’è stato un vero e proprio boom.

È dalla una di notte che non ho segnale #Vodafonedown — Crespone (@shekir69) January 19, 2021

Stamattina stavo per dare l’esame con i dati vodafone e all’ultimo ho deciso di collegarmi alla rete di casa e sperare che tenesse, gran bella botta di culo a sto giro

#Vodafonedown — Andrea Giaccari (@jackandrea15) January 19, 2021

Rete morta, non si chiama, non si naviga, apocalisse zombie o #Vodafonedown ? P.s. Datele due spiegazioni magari… — Kurisu Makise (@KurisuM07391349) January 19, 2021

Aggiormamento delle ore 12.30

Siamo stati contattati da Vodafone che ci ha confermato che attorno alle 11 i problemi sono stati risolti:

“Le aree impattate sono state solo alcune zone di Milano (Centro e periferia Nord-Ovest) e in alcune aree delle province di Varese e Como ma ora è tutto risolto”.

Fonti di riferimento: Downdetector

LEGGI anche: