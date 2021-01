Appassionati di Star Wars udite udite: arriva il gioco interattivo con la trama dell’intramontabile saga

Star Wars diventa un gioco: le celeberrime Guerre Stellari che, a distanza di decenni, continuano ad appassionare, arrivano in digitale, in un appassionante game di Ubisoft, Disney e Lucasfilm, con lo sviluppo del progetto affidato a Massive Entertainment.

Una saga che non muore mai, proiettata in un futuro lontano che (in realtà lo speriamo) non arrivi mai. Le intramontabili avventure diventano ora un gioco interattivo. I giocatori potranno interagire con i protagonisti e provare un’esperienza immersiva diversa dalla visione cinema/TV, promettono gli sviluppatori (Leggi anche: Youtuber crea una spada laser di Star Wars in grado di tagliare l’acciaio).

Siamo all’interno della galassia di Star Wars, e con ciò che è familiare e risonante si intrecciano nuovi personaggi che hanno le proprie motivazioni e interessi. Tra cui noi, che possiamo interagire con loro, lottando, giocando e sentendoci parte di questo celeberrimo mondo fantastico.

“La vasta tradizione di Star Wars è un’incredibile fonte di ispirazione per i nostri teams – commenta Yves Guillemot, co-fondatore e CEO di Ubisoft – Questo è l’inizio di una collaborazione a lungo termine con Disney e Lucasfilm Games, e siamo lieti di lavorare mano nella mano per costruire sull’incredibile eredità di Lucasfilm per creare un gioco che sappiamo che i fan di Star Wars adoreranno”.

Il gioco si basa su un modello tecnologico avanzato, sostengono gli autori, che include Snowdrop Engine, sviluppato nel 2014 dalla stessa Ubisoft, che sosteneva come il sistema accontentasse sia gli sviluppatori attraverso un facile sistema di modifica che unifica il gioco con l’editor, permettendo di compiere tutte le operazioni in tempo reale, sia gli utenti finali attraverso una grafica e una fisica mozzafiato.

L’operazione Star Wars dovrebbe, ci auguriamo, mettere insieme tutto questo con una passione, quella per una storia che non muore mai.

Ancora non sono stati annunciati, comunque, tempi e costi.

Fonti di riferimento: Ubisoft / Star Wars Theory/Youtube

