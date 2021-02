Città sostenibile, questa mappa di Minecraft in realtà è il bilancio di sostenibilità di Microsoft

Microsoft ha pubblicato il su bilancio annuale di sostenibilità e così Mojang, lo sviluppatore di Minecraft, ha trasformato il report in una mappa interattiva chiamata “Città Sostenibile”.

Città sostenibile contiene sei lezioni interattive e divertenti progettate per avvicinare gli utenti ai temi della sostenibilità e invogliarli a prendersi cura dell’ambiente. Tra gli argomenti trattati ci sono la produzione alimentare sostenibile, il deflusso e il trattamento delle acque, il riciclaggio dei rifiuti, la tutela delle foreste, l’edilizia sostenibile, le energie alternative e la silvicoltura responsabile.

Un vero e proprio esempio di Edutainment che permette al giocatore di imparare muovendosi in un ambiente immersivo: l’utente può esplorare una casa costruita con materiali sostenibili o scoprire come vengono smaltiti i rifiuti non riciclabili.

La mappa è disponibile come download gratuito nel marketplace di Minecraft.