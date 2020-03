eReader, meglio Kindle o Kobo? Come scegliere e quale lettore ebook comprare secondo Altroconsumo

eReader, i principali rivali dei libri cartacei, ormai sono sempre più diffusi. Dotati delle più innovative tecnologie, riescono a garantire una maggiore durata della batteria rispetto a tablet e smartphone e una migliore esperienza di lettura. Ma come fare a scegliere il più adatto a noi, con un buon rapporto qualità/prezzo?

Altroconsumo ha messo a confronto i principali eReader diffusi sul mercato, venduti sia nei negozi fisici che online e ha stilato una classica che premia nettamente i prodotti di Amazon. I vari modelli di Kindle infatti dominano le prime cinque posizioni, seguiti dal Kobo Aura.

Quando si decide di acquistare un ebook reader o eReader bisogna tenere in considerazione alcuni aspetti, dal formato alla qualità dello schermo, dal comfort di lettura alla capacità della batteria.

Occhio al formato

Gli ebook non hanno un formato libero e universale ma sono disponibili soprattutto in due tipologie: epub e azw, entrambi dotati di protezione anti-copia e incompatibili tra loro. Di conseguenza, scegliere un formato significa scegliere una tipologia di ebook. In questo caso, da una parte si trova il Kindle, che legge solo gli ebook acquistati dal Kindle store, il negozio virtuale di Amazon. Dall’altra si trovano gli eReader capaci di leggere e supportare il formato epub, tipico di tutti i libri venduti nelle librerie online italiane (con protezione anti-copia DRM).

Sincronizzare la lettura fra più dispositivi

Tutti gli ereader testati da Altroconsumo hanno anche un’app gratuita che consente di leggere gli ebook anche da smartphone e tablet. Inoltre, l’avanzamento nella lettura è sincronizzato via internet. Ciò significa che l’ultima pagina letta sull’ereader corrisponderà a quella presente su smartphone o tablet.

Qualità dello schermo. L’importanza della luce

Per confrontare gli eReader sono state svolte delle prove di lettura da tre esperti in tre condizioni di luce diverse (pieno sole, stanza illuminata, stanza buia). In aggiunta è stato misurato anche il contrasto (in tre condizioni di luce), grazie a uno speciale apparecchio che rileva il rapporto tra la intensità luminosa del bianco e quella del nero. Tutti i prodotti del test possono essere utilizzati anche al buio, senza bisogno di fonti di luce esterna.

Resistenza

Gli ereader sono stati sottoposti a prove di caduta e secondo il test di Altroconsumo quasi tutti i modelli hanno resistito bene all’urto.

Facilità d’uso

Per valutare la facilità d’uso degli ereader, sono stati caricati ebook in diversi formati tramite USB dal computer e tramite download diretto direttamente tramite wi-fi o 3G. È stata valutata anche la velocità di funzionamento, ossia il tempo impiegato dal lettore ad aprire ebook e file PDF.

Comfort di lettura

Un aspetto da non sottovalutare se si considera che leggere è un piacere e va fatto nella migliore condizione possibile. Per questo sono state fatte prove di lettura da in piedi, da seduti e da sdraiati, per valutare maneggevolezza, facilità di impugnatura, disposizione dei tasti, proporzioni e peso dei dispositivi.

Durata della batteria

Ultima ma non per importanza la durata della batteria. A differenza di smartphone e tablet, la durata è davvero elevata per tutti i prodotti esaminati da Altroconsumo. In media, tutti garantiscono una decina di giorni di lettura senza necessità di ricarica. I migliori arrivano anche a un mese.

La classifica

A superare a pieni voti il test di Altroconsumo è stato il nuovo Amazon Kindle Oasis, disponibile in tre versioni ossia da 8 GB, 32 GB, 32 GB + 4G, piazzate ai primi 3 posti della classifica. Al quarto e quinto troviamo il vecchio Amazon Kindle Paperwhite da 32GB rispettivamente con e senza 4G. A seguire il Kobo Aura H2O, che supera tutti i concorrenti Amazon sul fronte della leggibilità in casa.

Tante soluzioni per tutte le tasche dedicate a chi vuole sempre portare con sé i propri libri.

Fonti di riferimento: Altroconsumo

