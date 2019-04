Pc bloccato? Occhio alla nuova truffa sul computer per svuotare il portafogli

Una nuova ondata di truffe sui nostri computer. Questa volta un fantomatico testo ci dice che il nostro pc sarebbe stato bloccato, ma lo scopo è sempre quello di raggirarci e sottrarci del denaro.

Secondo l’ultima allerta lanciata dalla Polizia postale e delle comunicazioni, proprio una “nuova ondata di truffe” sta colpendo nelle ultime ore gli utenti del web: navigando può infatti capitare di trovarsi di fronte ad una schermata di blocco, assolutamente finto, accompagnata dall’invito a chiamare un numero di telefono per ottenere supporto tecnico online.

Non fatelo perché è solo un raggiro.

Se sul monitor del vostro computer compare il messaggio “Security warning: Il tuo computer è stato bloccato” bisogna solo ignorarlo. Seguirne le istruzioni può arrivare a spillarci una buona somma di denaro ed espone al rischio di contrarre un virus informatico.

“Se chiudi questa pagina – recita il testo – l’accesso del tuo computer sarà disattivato per impedire ulteriori danni alla nostra rete. Il tuo computer ci ha avvisato di essere stato infestato con virus e spyware. Sono state rubate le seguenti informazioni: Accesso Facebook, Dettagli carta di credito, Accesso account e-mail, Foto conservate su questo computer. Devi contattarci immediatamente in modo che i nostri ingegneri possano illustrarti il processo di rimozione per via telefonica. Per favore chiamaci entro i prossimi 5 minuti per impedire che il tuo computer venga disattivato”.

E ancora: “Non ignorare questo avviso critico. Se chiudi questa pagina, l’accesso del tuo computer sarà disattivato per impedire ulteriori danni alla nostra rete. Il tuo computer ci ha avvisato di essere stato infestato con virus e spyware. Sono state rubate le seguenti informazioni: Accesso Facebook, Dettagli carta di credito, Accesso account e-mail, Foto conservate su questo computer. Devi contattarci immediatamente in modo che i nostri ingegneri possano illustrarti il processo di rimozione per via telefonica. Per favore chiamaci entro i prossimi 5 minuti per impedire che il tuo computer venga disattivato. Chiama per ricevere supporto: +390694804XXX”.