L'Agenzia dell'Entrate regala 10mila pc a scuole ed enti pubblici. Come inviare la domanda

Cosa fare di pc e computer non più utilizzati, ma ancora perfettamente funzionanti? L'Agenzia delle Entrate li donerà a scuole, PA ed enti no profit che ne faranno richiesta. Ecco il bando

Pc fissi, portatili e server: il Fisco è pronto a donare più di 10mila apparecchiature informatiche in disuso ma ancora funzionanti ad istituti scolastici, enti non profit, organismi di volontariato e pubbliche amministrazioni. Domande da inviare entro il 12 aprile. Ecco il bando per entrare in graduatoria.

Un impegno per l’ambiente e per il riutilizzo dei beni che in Agenzia delle Entrate si ripete ormai da un decennio e grazie al quale pc fissi, portatili e server dismessi vengono donati ad altri enti, con particolare riguardo per le scuole.

Il nuovo bando, è aperto a tutti gli istituti scolastici statali e paritari, alle pubbliche amministrazioni, agli enti e gli organismi non-profit (anche privati).

Come e chi può inviare la domanda

La domanda per aggiudicarsi i computer dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) alla casella [email protected] entro mezzogiorno del 12 aprile 2019. Per formulare la richiesta di partecipazione al bando occorre utilizzare la procedura online “Phoenice” . Solo successivamente andrà inviata l'email certificata che dovrà avere come oggetto il codice della gara AE2019 e contenere in allegato il file dal nome phoenice.xml generato dalla procedura effettuata.

L’assegnazione dei computer avverrà dando priorità agli istituti scolastici, sia statali che paritari degli enti locali. Nell’ordine di preferenza seguiranno le amministrazioni pubbliche e gli altri enti pubblici e privati appartenenti alle categorie degli organismi di volontariato di protezione civile che operano in Italia e all’estero a fini umanitari, degli enti non-profit, degli istituti scolastici paritari privati e degli altri enti e organismi che svolgono attività di pubblica utilità.

Nel caso di partecipanti con parità di punteggio, si ricorrerà a un sorteggio basato sull’estrazione del Lotto del 13 aprile. Coloro che si aggiudicheranno i pc riceveranno via Posta elettronica certificata tutte le informazioni su dove e quando ritirare i computer.

Una volta approvata, la nuova graduatoria sostituirà la precedente e sarà valida fino alla prossima procedura di cessione. Per ulteriori informazioni sul bando, è possibile scrivere alla casella di posta elettronica [email protected] (non pec) entro l’11 aprile prossimo.

Germana Carillo