Se stai condividendo un account Netfix ecco cosa rischi, soprattutto se ricevi questo messaggio

Se condividete un account Netflix con amici o parenti, sicuramente lo saprete già. Il colosso dello streaming, che offre ai suoi utenti migliaia di film e serie tv, ha deciso di far guerra agli account condivisi. Questa decisione era nell’aria ormai da diverso tempo e nelle nelle ultime settimane diverse persone si sono imbattuti in un messaggio d’errore al momento del login sulla piattaforma.

“Se non vivi con il titolare dell’account, ti serve un tuo account per continuare a guardare Netflix. È il tuo account? Ti invieremo un codice di verifica” è la scritta che molto probabilmente sarà comparsa anche a voi.

Attraverso questo messaggio, la piattaforma chiede ai suoi utenti un doppio codice per l’accesso al servizio. In poche parole non è più possibile inserire lo stesso codice se chi usufruisce dei contenuti streaming vive in abitazioni diverse. Se pensate di poter raggirare il sistema, non ci sperate molto. A Netflix basta poco per sapere se condividiamo con qualcuno l’account. Come? Tracciare gli indirizzi IP degli utenti collegati.

Ciò significa che se vivete in casa con i vostri genitori, fratelli o il vostro partner, potete condividere l’account. Ma non è più possibile farlo con amici, colleghi o altre persone che vivono in un’altra abitazione. In quel caso, bisognerà pagare un altro abbonamento.

Cosa rischiano i trasgressori

Nelle prossime settimane non è escluso che Netflix introduca delle multe per chi non rispetta le regole e i trasgressori potrebbero essere bannati definitivamente dal servizio.

Sarà tua responsabilità aggiornare le informazioni che ci fornisci in merito al tuo account e assicurarti che siano accurate – chiarisce Neflix nelle condizioni di utilizzo del servizio – Avremo la facoltà di chiudere o sospendere il tuo account al fine di proteggere te, Netflix o i nostri partner da furti di identità o altre attività fraudolente.

Per avere la conferma sull’introduzione delle multe, invece, bisognerà attendere comunicazioni ufficiali da parte del colosso dello streaming. Una cosa ormai è chiara: per tantissimi utenti, affezionati ai contenuti Netflix ma che volevano risparmiare un po’, la pacchia è finita.

