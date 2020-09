Le scuole britanniche stanno usando robot autopulenti per disinfettare le classi con i raggi UV

Robot in azione per sanificare le scuole in vista del ritorno in classe degli studenti. In alcuni istituti della Gran Bretagna anche la robotica è al servizio delle scuole, per accelerare e favorire il rientro in sicurezza di bambini e ragazzi.

Mentre in Italia ancora ci si interroga su come e quando rientrare in classe, nelle scuole inglesi si corre a suon di raggi UV per rendere tutte le superfici a prova di coronavirus. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le tecnologie adatte a tali scopi, molte delle quali basate proprio sui raggi ultravioletti.

Una di queste si chiama Sterilight Robots ed è attualmente in uso in alcune scuole del Regno Unito. Il robot mira a prevenire e ridurre la diffusione di malattie infettive e virus utilizzando potenti raggi UV che ne abbattono la struttura del DNA.

Sterilight Robots ha pattugliato aule e corridoi e grazie al potente raggio UV sulle superfici ha reso gli edifici “Covid-19 free”, in attesa del ritorno di alunni e insegnanti.

“Tutto ciò che la luce tocca è sterilizzato. Questa tecnologia è nuova in quanto elimina la necessità di qualsiasi lavoro manuale” ha spiegato Gary Oualnan, co-inventore del robot.

Secondo Oualnan, prima, i robot venivano programmati per eseguire alcuni metri di lavoro prima che l’operatore dovesse entrare di nuovo nella stanza e mappare la parte successiva ma la nuova tecnologia, studiata e introdotta proprio durante la pandemia, evita la presenza dell’uomo, limitando così l’esposizione umana all’interno di luoghi potenzialmente contaminati.

“Il fatto è che gli umani possono inavvertitamente perdere certe aree o non esporle abbastanza a lungo al raggio. Questa tecnologia si sbarazza completamente di ciò. Una tecnologia simile è stata utilizzata contro la SARS un decennio fa negli ospedali. Ci siamo basati su di essa pper affrontare il coronavirus”.

I robot fanno praticamente tutti da soli. L’operatore li guida solo per la stanza una volta, consentendo loro di scansionare l’ambiente e creare una mappa digitale. Dopo 10-15 minuti la stanza è perfettamente sterilizzata.

E in Italia ancora aspettiamo di sapere se le scuole riapriranno, parliamo di banchi a rotelle e ci stiamo abituando all’idea che bambini e ragazzi dovranno indossare la mascherina per ore.

