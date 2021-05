“Il tuo pacco sta arrivando, seguilo qui”: attenzione alla nuova truffa via sms. Ecco come proteggersi

Vi è capitato di ricevere un sms in cui si fa riferimento all’arrivo di un pacco che, però, non avete mai ordinato? Fate molta attenzione! Si tratta di una vera e propria truffa, l’ennesimo tentativo di phishing che sta circolando nelle ultime settimane. “Il tuo pacco sta arrivando, seguilo qui”, “paga per sbloccare il pacco” recita il messaggio che nelle ultime settimane è arrivato a tantissimi utenti.

L’sms in questione contiene un link che rimanda a un sito dove viene richiesto all’utente di inserire i propri dati e di procedere al pagamento della somma richiesta per sbloccare la consegna. In alcuni casi, testo invita “ad agire entro 48 ore”, altrimenti il pacco in questione verrà restituito al mittente.

In effetti si tratta di un messaggio molto simile a quello utilizzato dai corrieri per le consegne, ma naturalmente nessun corriere chiede dei soldi per tracciare la spedizione. Non fatevi ingannare: non aprite nessun link e cancellate immediatamente il messaggio per evitare che degli hacker possano accedere alle vostre informazioni personali.

Cosa fare se avete ricevuto il messaggio