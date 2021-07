Google saluta l’inizio delle Olimpiadi con un videogioco che è un tributo al Giappone

I programmatori del motore di ricerca Google stavolta si sono superati. Non un semplice disegno o una gif animata (i cosiddetti ‘doodles’) per salutare l’inizio dei giochi olimpici Tokyo 2020, ma un vero e proprio videogioco con sette sfide.

Si ispira ai videogiochi e ai cartoni animati giapponesi l’omaggio che il motore di ricerca Google ha fatto alle Olimpiadi, che si inaugurano oggi e che quest’anno si svolgeranno (tra mille complicazioni dovute al Coronavirus) proprio a Tokyo, in Giappone.

Il videogioco si chiama L’Isola dei Campioni e sarà disponibile sulla homepage di Google per alcuni giorni – in modo da dare la possibilità a tutti di provarlo e giocarvi.

I protagonisti del gioco sono degli animali che incarnano diversi atleti: a noi il compito, attraverso mouse e tastiera, di far vincere loro sfide e gare in sette discipline diverse – dal ping pong, all’arrampicata, agli sport di squadra. Ogni disciplina farà vincere al protagonista (un gatto chiamato Lucky) una pergamena: per vincere il gioco bisognerà aver raccolto tutti i trofei.

La grafica, essenziale, è in perfetto stile manga e ricorda un po’ quella dei primi videogiochi giapponesi diffusi negli anni ’90. Tuttavia non bisogna pensare che il videogioco sia elementare: si tratta infatti del più lungo e complesso videogioco ospitato finora sulla pagina Google: un omaggio non solo ai giochi olimpici, ma anche alle tradizioni e alla cultura (grafica e tecnologica soprattutto) del Giappone.

