No, Mediaworld non sta regalando nessun elettrodomestico Moulinex! Attenzione alla truffa via SMS e Facebook

Se in questi giorni vi siete imbattuti in promozioni sospette e vincite di elettrodomestici e smartphone venduti da MediaWorld, non fidatevi. Si tratta dell’ennesima truffa che sta circolando sui social e via SMS. A lanciare l’allarme è la stessa azienda italiana, leader nel settore dell’elettronica, che ha pubblicato una nota su suo sito.

Desideriamo richiamare l’attenzione di tutti i nostri clienti e del pubblico in generale che è in corso una truffa online da parte di ignoti che utilizza illecitamente il marchio MediaWorld sul WEB, su Facebook e via messaggi SMS. – si legge sul sito ufficiale di MediaWorld – Soggetti non autorizzati invitano attraverso i canali di cui sopra i clienti ad aderire ad una “fantomatica promozione” inviando a nome dell’azienda messaggi ingannevoli che comunicano una falsa vincita a seguito di un estrazione che riporta un link ad un sito non di proprietà dell’azienda al fine di sottrarre al cliente i propri dati personali.

Come accaduto anche in passato, su Facebook sono stati pubblicati diversi annunci di presunte offerte di elettrodomestici, ad esempio quelli Moulinex, a prezzi stracciati:

MediaWorld ha annunciato di aver già sporto denuncia alle autorità competenti e ha invitato i clienti a prestare la massima attenzione per evitare brutte soprese, ricordando che tutte le comunicazioni e le offerte MediaWorld vengono rese note esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda.

