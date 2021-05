WhatsApp: domani cambiano le regole per la privacy. In arrivo promemoria “persistenti” per chi non le accetta

Il 15 maggio scatteranno gli aggiornamenti relativi ai termini d’uso e all’informativa sulla privacy di WhatsApp. Di questa importante novità si parla ormai da mesi. Se in un primo momento l’aggiornamento era stato fissato per febbraio, la società acquisita da Mark Zuckerberg si è poi vista costretta a prorogare la data per via del malcontento tra gli utenti e delle accuse di poca chiarezza sui nuovi termini. Ma cosa cambiare concretamente? È vero che gli account che non accetteranno l’aggiornamento saranno cancellati? Proviamo a fare un po’ di chiarezza sulla questione.

Innanzitutto, è bene specificare che il cambiamento è legato all’aggiunta di una nuova funzione dell’app di messaggistica, ovvero WhatsApp Business, che consente di effettuare acquisti dai profili business che hanno messo a disposizione dei prodotti da vendere. Trattandosi di un’attività commerciale, gli utenti dovranno quindi condividere dei dati personali per fare acquisti, motivo per cui WhatsApp ha deciso di aggiornare le sue condizioni d’uso e l’informativa sulla privacy per regolamentare questo scambio di dati.

“Il 15 maggio non sarà eliminato nessun account e non si perderanno funzionalità a seguito di questo aggiornamento.” – chiarisce WhatsApp nelle FAQ – Nelle ultime settimane abbiamo mostrato una notifica in WhatsApp con maggiori informazioni. Dopo aver dato a tutti il tempo necessario per controllare le informazioni presentate, continuiamo a ricordare, a chi non lo avesse ancora fatto, di verificarle e accettarle. Dopo un periodo di alcune settimane, il promemoria diventerà persistente“.

Ciò significa che a partire da quel momento si avrà accesso limitato alle funzionalità di WhatsApp fino a quando non saranno accettati gli aggiornamenti. Tuttavia, non accadrà contemporaneamente a tutti gli utenti e anche se poi non si potrà più accedere all’elenco delle chat, sarà possibile rispondere alle chiamate e alle videochiamate in arrivo. In caso di notifiche attive, l’utente potrà toccarle per leggere o rispondere ai messaggi, o richiamare in caso di chiamata o videochiamata persa.

Successivamente, dopo alcune settimane con funzionalità limitate, non si potranno più ricevere chiamate in arrivo o notifiche né rispondere a messaggi o chiamate.

Se non si accetta l’aggiornamento l’account verrà rimosso?

No, WhatsApp non eliminerà automaticamente l’account se non si accetta l’aggiornamento. Ma verrà applicata la normativa sugli utenti inattivi: l’account verrà eliminato soltanto se non si effettua l’accesso per 120 giorni. Inoltre, l’eliminazione dell’account non è reversibile, in quanto comporta la rimozione della cronologia dei messaggi, la cancellazione dei tuoi backup di WhatsApp e dell’account da tutti i tuoi gruppi WhatsApp.

Cosa cambia per gli utenti e per la loro privacy?

L’aggiornamento dell’informativa non influisce sulla privacy dei messaggi personali. Infatti, né WhatsApp né Facebook possono leggere i messaggi personali o ascoltare le chiamate perché sono protetti dalla crittografia end-to-end. Le modifiche riguardano le funzioni di messaggistica Business, che sono del tutto facoltative, e offrono più trasparenza sulle modalità di raccolta e utilizzo dei dati.

