2020 Game: il videogioco sorprendentemente divertente su un anno terribile

Inizia con gli incendi in Australia e da lì è tutto in discesa

Dagli incendi in Australia al Covid-19. Il 2020 è stato un anno a dir poco impegnativo, che ci ha messi a dura prova. Ora un nuovo gioco chiamato 2020 Game ci invita a ripercorrerlo in chiave ludica. Un modo, forse, per esorcizzare i timori e le sventure del 2020.

A ideare questo gioco è stato Max Garkavyy che ha cercato di farci rivivere in chiave giocosa l’anno terribile che abbiamo appena vissuto. Un gioco ben progettato, creativo a tratti anche divertente ma che lascia l’amaro in bocca, soprattutto quando ci mostra le foreste devastate dell’Australia, a causa degli incendi.

Ogni livello è un evento o una tendenza importante dell’anno scorso, che include anche la corsa presidenziale degli Stati Uniti. C’è anche un breve intermezzo di danza su TikTok.

L’intera esperienza è accompagnata da una grafica accattivante 2D. Da quando è stato lanciato, a inizio gennaio 2021, ha già fatto il giro del mondo e ha riscosso migliaia di dollari di donazioni.

“Attualmente faccio un noioso lavoro d’ufficio in una grande azienda e ogni giorno mi chiedo se dovrei fare il grande passo e lasciare il mio lavoro per dedicarmi alla creazione di giochi. Pensi che dovrei? 2020 Game è il tentativo di dimostrare a me stesso che posso pagare le bollette con i miei giochi, quindi il fatto che tu voglia supportarmi significa un mondo per me!” racconta Max nella pagina delle donazioni.

Volete cimentarmi anche voi? Cliccate qui e sfidate la sorte, la pandemia e gli incendi…

Fonti di riferimento: 2020game.io, TheVerge

