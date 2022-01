“Il tuo ordine è stato trattenuto”: attenzione al nuovo SMS truffa

Anno nuovo, nuove truffe. Si moltiplicano le segnalazioni di casi di smishing, ovvero una forma di phishing in cui gli hacker utilizzano un SMS per spingere i destinatari a cliccare su un link in modo da ottenere informazioni private e sborsare soldi ai malcapitati.

In questi giorni diversi utenti hanno ricevuto un messaggio che recita “Il tuo ordine è trattenuto presso il nostro centro di distribuzione. Si prega di seguire le istruzioni qui”, seguito da un link.

L’SMS fa riferimento ad un presunto pacco che il destinatario ha ordinato, una situazione molto comune nell’era dell’e-commerce. Naturalmente si tratta di una truffa. Se si clicca sul link, si viene indirizzati in una pagina di un sito (ovviamente costruito ad hoc) che ricorda quello dei centri spedizione. Ma all’utente vengono poi richiesti dati personali di vario tipo e di pagare una cifra per sbloccare la spedizione.

Attenzione, quindi, a non cadere nella trappola. Se lo avete ricevuto anche voi, cancellatelo al più presto. In caso di mancata consegna, i corrieri lasciano un avviso nella cassetta della posta oppure informano tramite la piattaforma online in questione.

Come ribadito più volte dalla Polizia Postale, mai fornire i propri dati sensibili rispondendo a messaggi di questo tipo se non vogliamo avere brutte sorprese.

