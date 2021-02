TikTok e minori, il nuovo spot del Garante. Genitori vigilate sull’età (e sull’uso dei social)

“Se non ha l’età, i social possono attendere”. Dice così il nuovo spot del Garante privacy e di Telefono Azzurro per sensibilizzare i genitori sul tema della tutela dei bambini sui social network.

Il caso di Antonella, la bambina palermitana morta dopo una challenge su TikTok ha invitato a un’attenta riflessione. L’uso dei social da parte dei più piccoli deve essere attentamente monitorato da parte dei genitori ma non solo. Da domani 9 febbraio, Tik Tok inizierà a bloccare gli utenti italiani e a richiedere di nuovo l’età allo scopo di evitare che si iscrivano alla piattaforma social i minori di 13 anni.

Ma i ragazzini potrebbero anche non rivelare la loro reale età. Per questo, il Garante per la protezione dei dati personali e Telefono Azzurro hanno lanciato uno spot che andrà in onda proprio da domani sulle reti della Rai, Sky, Mediaset, La 7

“per richiamare i genitori a svolgere un ruolo attivo di vigilanza e a prestare particolare attenzione al momento in cui verrà richiesto ai figli di indicare la loro età per accedere a Tik Tok”.

Ma l’invito è anche quello di verificare che i più piccoli abbiano l’età per iscriversi ai social.

Ecco lo spot:

TikTok vietato ai minori di 13 anni

Ricordiamo che proprio nei giorni scorsi il Garante aveva chiesto a Tik Tok di introdurre nuovi divieti e bloccare l’accesso agli utenti minori di 13 anni. Il social si è adeguato alle richieste e ha inoltre fatto sapere che valuterà l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell’età.

“Poiché l’individuazione di tali soluzioni richiede un bilanciamento tra la necessità di accurate verifiche e il diritto alla protezione dei dati dei minori, la società si è impegnata ad avviare con l’Autorità privacy dell’Irlanda – Paese nel quale la piattaforma ha fissato il proprio stabilimento principale – una discussione sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale a fini di “age verification” ha fatto sapere TikTok.

Da domani, dunque, i minori di 13 anni saranno letteralmente banditi dalla piattaforma e speriamo che i genitori possano vigilare affinché tali regole siano rispettate. Al di là del limite di età, la vivilanza da parte dei genitori non deve mai mancare.

Fonti di riferimento: Garante Privacy

