Pubblicità non esplicita dei prodotti Alpro-Danone, censura su Instagram dall’Authority

Non era riconoscibile come contenuto promozionale. Per questo per un influencer, che aveva mostrato in un reel diversi prodotti a marchio Alpro-Danone, è scattata la censura. A renderlo noto attraverso un comunicato è l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP). I fatti risalgono allo scorso 18 giugno, quando l’influencer aveva pubblicato un video in cui metteva in bella mostra vari prodotti dell’azienda specializzata nella vendita di alimenti vegetali, fra cui il latte a base di soia, mandorle e riso.

La persona in questione, di cui non è stata resa nota l’identità, aveva taggato Alpro e inserito l’hashtag, ma secondo il Comitato di controllo questo semplice rimando non è sufficiente per fare capire al pubblico che si tratta di un annuncio pubblicitario, frutto di un accordo commerciale tra l’influencer e Alpro. Il Presidente del Comitato di Controllo ha ritenuto, infatti, che in questo caso il contesto promozionale “non era identificabile.”

Si tratta di una comunicazione che veicola un contenuto eminentemente promozionale dei prodotti e del brand indicato, circostanza che non risulta però sufficientemente esplicitata e dunque immediatamente riconoscibile come tale dal pubblico. – si legge nell’ingiunzione – Il solo rimando alla pagina dell’azienda @alpro e l’hashtag #unAlpromodo non possono essere considerati, ad avviso del Comitato di Controllo, elementi idonei a rendere inequivocabile l’identificazione di tali contenuti come frutto di un accordo di natura commerciale con l’inserzionista. Tali modalità non rientrano tra quelle previste dal Regolamento “Digital Chart”, richiamato nel Codice, che indica gli accorgimenti da adottare nelle forme di endorsement affinché risulti soddisfatto il requisito della immediata riconoscibilità dei contenuti promozionali.

Fonte: Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria

