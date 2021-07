Mescolare la pasta con la Nutella: non ci crederai, ma è la nuova moda di Tik Tok e Instagram

Se pensavate di aver visto tutto, aspettate. L’ultima trovata che spopola su Tik Tok farà storcere il naso a chi non è forte di stomaco: è la pasta con la Nutella. Tanti sono i video, pubblicati anche su YouTube e Instagram che mostrano questo strambo accostamento.

Sul web esistono numerose mode alimentari che finiscono per circolare anche sui social media. Definirle ricette è fin troppo ottimistico, visto che molte sono tutt’altro che appetitose. Come quest’ultima che associa due cibi che non hanno nulla a che vedere tra loro.

Nei video, la Nutella viene usata come condimento per la pasta, al pari del sugo di pomodoro o del pesto. E c’è persino chi lo trova un gustoso accostamento.

Un piatto che fa rabbrividire, non credete?

