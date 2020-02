‘Ma che dici?’: il divertente gesto italiano diventa un emoji

Il Consorzio Unicode ha approvato un nuovo emoji che si ispira a un gesto tipicamente italiano, il nostro “ma che dici?” o “ma che vuoi?“. Si tratta della cosiddetta mano “a cuoppo“, la mano chiusa con i polpastrelli che si toccano, che farà parte della nuova versione 13.0 del pacchetto emoji, che includerà in tutto 113 novità.

Merito dell’italiano Adriano Farano, che l’ha proposto in collaborazione con Jennifer Lee e il disegnatore Theo Schear.

What a honor to be involved in drafting this proposal with @jenny8lee @emojination https://t.co/0Bw938j2RY — Adriano Farano (@farano) January 30, 2020

Nella presentazione si legge che “gli italiani parlano con le loro mani“, una “lingua” che li caratterizza ma che finora non è mai entrata a far parte del linguaggio emoji. Nonostante si tratti, come ha evidenziato Isabella Poggi, professore all’Università di Roma Tre, di “un lessico di gesti paragonabili per dimensioni e raffinatezza al lessico del linguaggio dei segni per il sordo”, particolarmente diffuso soprattutto nel sud.

Tra gli innumerevoli gesti, è stata proposta proprio la “mano a cuoppo“, che si muove avanti e indietro ponendo una domanda sarcastica, perché è tra i più significativi e universali, usato non solo in Italia ma anche in altri paesi.

Sarà bello e divertente poter utilizzare questo gesto anche online!

Ti potrebbe interessare anche:

Photo Credit: twitter