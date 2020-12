E oggi arrivò il giorno in cui andò #GoogleDown e #Youtubedown

Google è in down proprio in questi minuti. Si moltiplicano ovunque le segnalazioni sui problemi di accesso a tutti i servizi , da Gmail a Drive.

Gmail, YouTube e decine dei vari servizi nella suite di prodotti di Google non stanno caricando, non rispondono o mostrano messaggi di errore.

#Googledown è salito in pochi minuti come hastag di tendenza, con oltre 10 mila tweet in pochi secondi.

Non funzionano neanche Youtube e Meet. E nel 2020 succede anche questo, per la prima volta nella storia.

E così, mentre gli studenti stanno festeggiando per le lezioni di DAD saltate e i lavoratori in smartworking hanno perso tutte le loro conferenze, l’ironia della rete non si lascia sfuggire l’occasione ghiotta…

I tweet più divertenti

L'interruzione della dad per #GoogleDown mi ricorda quando non andavamo a scuola perché c'erano: 1) i termosifoni rotti

2) la neve

3) i topi — Pietro Raffa (@pietroraffa) December 14, 2020

è tutto iniziato con bugo e come cazzo poteva finire#googledown pic.twitter.com/jhmnv9zfYZ — eli è stanca (@camomillatiazi) December 14, 2020

– meet non funziona

– gmail bloccato

– hacker nei computer degli agenti federali degli USA

– youtube non funziona ✨daje 2020 finisci col botto✨#googledown — silvia🎄; g o l d e n (@magicallymee) December 14, 2020

Per quanto tempo Google rimarrà inattivo?

Al momento non è chiaro quando Google riprenderà il normale servizio.

Secondo gli ultimi rapporti, Google è in calo in tutto il mondo, ma per ora la maggior parte delle segnalazioni è concentrata in Europa.

Vi aggiorneremo se ci saranno novità.