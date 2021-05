Mette una videocamera GoPro nella lavastoviglie per vedere come funziona e il risultato è… ipnotico

Hai mai visto l’interno di una lavastoviglie in funzione? Questo Youtuber l’ha registrato con una GoPro (ovviamente impermeabile) immortalando tutto il ciclo di lavaggio

Se sei una di quelle persone curiose di sapere come funzionano i diversi dispositivi all’interno o tra quelle che si incantano letteralmente davanti al cestello di una lavatrice in movimento, non puoi assolutamente perderti questo video che immortala l’interno di una lavastoviglie in funzione.

A realizzarlo Matt Mikka, un giovane Youtuber che ha aprto un canale di esperimenti curiosi , Warped Perception, che conta oltre 888000 abbonati. La registrazione, realizzata con una videocamera GoPro , mostra tutto il processo di lavaggio nelle sue diverse fasi con tanto di cronometro.

Immagini che potrebbero apparentemente risultare banali, ma che hanno invece ipnotizzato migliaia di persone dato che il video è stato riprodotto più di 150.000 persone in pochi giorni , che hanno lasciato anche decine di commenti , molti dei quali sbalorditi del funzionamento del dispositivo.

Di sicuro è decisamente catartico. Se siete curiosi eccolo qui:

Sulla lavastoviglie potrebbe interessarti anche: