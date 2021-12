Gioca su TikTok con un drago blu, ma è uno degli animali più velenosi al mondo

Quando un cosmetico è davvero BIO e NATURALE?

Il video dell’incontro fra un giovane australiano e un esemplare di drago blu è diventato virale su TikTok, ma attenzione a questo piccolo animale: è velenosissimo

Troppo spesso, per ottenere visibilità sui social o per conquistare qualche like in più, si tende a compiere imprudenze di cui si sottovalutano le possibili conseguenze. È quello che è accaduto al giovane australiano autore, qualche giorno fa, di un video divenuto presto virale sul social TikTok, che in poche ore ha ottenuto quasi 50.000 visualizzazioni. Il giovane si è imbattuto in un’affascinante creatura marina chiamata drago blu e non ci ha pensato due volte a provare a toccarlo e accarezzarlo, poiché dall’aspetto questo piccolo animale gli sembrava un protagonista del cartone animato Pokemon.

Peccato però che il drago blu (nome scientifico è Glaucus atlanticus) sia uno degli animali più velenosi e pericolosi della Terra: questa piccola lumaca di mare, infatti, si nutre di creature velenose (come la caravella portoghese) e ne accumula il veleno, rendendosi tossica a sua volta. Il contatto della pelle con questo animale avrebbe potuto provocare uno shock anafilattico e la possibile perdita di conoscenza. Una carezza fatale, quindi, per il giovane autore del video, che ha evidentemente sottovalutato il rischio a cui si è esposto toccando l’animale.

Il Glaucus atlanticus è un piccolo mollusco privo di guscio, dalle dimensioni molto contenute: un esemplare adulto può raggiungere al massimo i 5 centimetri in lunghezza. È caratterizzato da una particolarissima e affascinante colorazione: sul lato dorsale è color argento, con macchie blu, mentre il ventre presenta un colorito più pallido. La doppia colorazione ha un duplice effetto mimetico per l’animale: il lato superiore blu/argento gli permette di mimetizzarsi con il colore del mare, mentre il lato inferiore più chiaro gli consente di confondersi con il colore dell’acqua visto dal basso – in questo modo è “invisibile” sia ai predatori che lo osservano dall’alto che a quelli che si trovano sotto di lui.

Malgrado l’aspetto grazioso di questo animale, meglio tenerlo a distanza: il drago blu, infatti, è dotato di denti affilatissimi che usa per mordere la sua preda e attaccarsi ad essa senza darle la possibilità di sfuggire. Come abbiamo detto, si nutre di animali velenosi da cui assorbe le tossine nocive, ma non è estraneo a fenomeni di cannibalismo.

Fonte: TikTok

