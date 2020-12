Come aprire un sito online di prodotti eco-bio?

Quando per la tua azienda arriva il momento di raggiungere un pubblico più ampio, a cui proporre i suoi prodotti e i servizi pensati in un’ottica green, passare da una semplice paginetta ad un portale vero e proprio fa la differenza.

Da un lato c’è la pubblicità, da attuare su tanti profili e piattaforme social, anche se alla fine i risultati non sono sempre eccezionali, dall’altro la possibilità di proporre ad una clientela più ampia e interessata le tue specificità, costruire sezioni dedicate ai blog, all’e-commerce e a tutte le tue iniziative. È quindi il momento di costruire un sito e trovare un servizio di web hosting.

Che cos’è il web hosting

Semplificando al massimo e usando un esempio green, un hosting è il campo in cui coltivare il tuo sito, lo spazio fisico che conterrà tutti i dati, come le foto, i file, le pagine con i servizi e ogni altra informazione che vorrei mettere sul tuo portale per spiegare al meglio la tua visione e le tue attività.

È sempre bene utilizzare un servizio di web hosting invece che costruire un portale sul tuo computer, per il semplice fatto che ti garantisce una presenza H24 on-line. In sostanza il server è un computer molto potente che gestisce un sistema di dischi che contengono tutte le informazioni di vari siti e garantisce la continuità del servizio.

Chi amministra queste macchine si fa carico di garantire la sicurezza delle tue informazioni, delle transazioni attraverso altri servizi. Ti offre varie prestazioni, ad esempio nella maggior parte dei casi ti permette di scegliere tra uno dei domini a sua disposizione.

Si tratta dei famosi .it, .eu, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online. Questi, insieme al nome del tuo sito, costituiscono l’indirizzo necessario ai browser e ai motori di ricerca per arrivare fino alle tue pagine.

Dalla qualità del servizio di web hosting dipende naturalmente la salute del tuo sito. Quando un utente cliccherà sulle tue pagine dovrà essere l’amministratore del servizio a garantire che i tempi di trasmissione dei dati siano brevi, i contenuti sempre raggiungibili e i livelli di sicurezza ottimali.

Come si sceglie un servizio di web hosting