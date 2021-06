Booking, scoperta maxi evasione fiscale di oltre 150 milioni di euro

Un’altra maxi evasione fiscale è stata scoperta oggi dalla Guardia di Finanza. Dopo DHL, a finire nel mirino dei finanzieri questa volta è stato il sito di viaggi e alloggi Booking

I Finanzieri del Comando Provinciale di Genova, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura delle Repubblica, hanno scoperto una maxi evasione di oltre 150 milioni di euro di IVA, avvenuta tra il 2013 ed il 2019 da parte della società.

Le attività di polizia economico-finanziaria, eseguite dai militari del Gruppo Genova e di Chiavari, sono iniziate nel 2018 con alcuni accertamenti fiscali, effettuati in alcune strutture ricettive e “Bed & Breakfast”, situati nelle zone più turistiche della provincia di Genova.

Dall’esame dei documenti fiscali controllati in tali occasioni, è emerso come la società olandese era solita emettere fatture senza I.V.A., applicando il meccanismo del c.d. “reverse charge” anche nei casi in cui la struttura ricettiva era priva della relativa partita, con la conseguenza che l’imposta non veniva dichiarata né versata in Italia