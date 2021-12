Pizza e conserve di pomodoro: se anche tu hai cercato come farle, ora sei in Google Trends

Oltre alle informazioni sull’emergenza sanitaria e sui successi sportivi dei connazionali, gli italiani cercano ancora come preparare il cibo in casa

Ora che l’anno sta per volgere al termine, è tempo di fare un bilancio dei dodici mesi appena trascorsi – anche per quanto riguarda le nostre esigenze, le nostre ricerche e le curiosità più cercate del Web. Secondo il motore di ricerca Google, che ogni anno condivide con i suoi utenti il report Un anno di ricerche, la pandemia resta ancora al centro dei nostri pensieri e delle nostre preoccupazioni: come scaricare il Green Pass, cosa significa “zona rossa rafforzata”, come prenotare la terza dose sono fra le ricerche più frequenti dagli italiani.

Grande importanza, in un anno così “sportivo” come quello appena trascorso, è stata data anche al torneo di Wimbledon, alle Olimpiadi di Tokyo e ai campionati Europei di Calcio dello scorso giugno. Ecco quindi che i personaggi più cercati dell’anno sono il portiere della Nazionale di calcio Gigio Donnarumma, il tennista Matteo Berrettini, la nuotatrice Federica Pellegrini, il velocista Marcel Jacobs – insieme ai Måneskin, che hanno conquistato il panorama rock mondiale, e a Raffaella Carrà, che ci ha lasciato qualche mese fa.

Ciò che sorprende è che, anche ora che l’isolamento ed il lockdown non fanno più parte della nostra quotidianità (per fortuna!), continua la voglia degli italiani di cucinare e imparare a fare le cose in casa. Non è più la scarsezza di derrate alimentari nei supermercati o l’impossibilità di andare in bar e ristoranti a spingere gli italiani verso l’autoproduzione del cibo, ma piuttosto il desiderio di riscoprire sapori autentici e genuini, di ritrovare la manualità e il piacere di preparare il cibo con le proprie mani e di farlo magari coinvolgendo tutta la famiglia. Vediamo allora qual è la top 10 dei “Come fare…in cucina“:

per quanto riguarda invece il mondo dei tutorial e del fai da te, il prodotto artigianale più cercato dell’anno sono le muffole, dopo che sono state viste indossate dal senatore Bernie Sanders in occasione della cerimonia di inaugurazione della presidenza di Joe Biden e sono diventate protagoniste indiscusse di meme e vignette divertenti.

Fonte: Google Trends

