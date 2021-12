Incredibile, questa coppia scopre un enorme alveare dietro le mattonelle del bagno

Un’avventura incredibile quella di una coppia della Florida, condivisa e resa virale grazie a un video sul social TikTok

Elisha Bixler si occupa di api e alveari da molti anni: sul suo sito web, infatti, oltre a vendere prodotti a base di miele e papa reale si propone come Bee Removal – si occupa cioè di rimuovere gli alveari che infestano appartamenti, terrazze e giardini senza fare del male alle api, che vengono semplicemente allontanate e trasferite in un luogo in cui possono vivere liberamente senza dare fastidio a nessuno. Un lavoro appassionante e di grande rispetto verso gli insetti, che non mancano di sorprendere ogni tanto.

Una coppia di St. Petersburg (Florida) si è rivolta a lei per un’infestazione di api nel bagno di casa, lamentando un ronzio continuo proveniente da dietro le mattonelle e la presenza di api che uscivano fuori dal muro ogni volta che veniva usato il bagno. Elisha si è recata sul posto con la sua squadra, e ciò che ha trovato ha davvero dell’incredibile: un colossale alveare, alto più di due metri, si celava dietro le mattonelle del bagno, in prossimità dell’impianto doccia. Centinaia di api erano al lavoro, impegnate nella produzione di miele e nello svolgimento delle attività di manutenzione dell’alveare. Uno spettacolo straordinario, che Elisha ha prontamente ripreso con il suo cellulare e condiviso in un video su TikTok – che ha raggiunto in pochissimo quasi tre milioni e mezzo di visualizzazioni.

Il video si conclude con la donna che ingabbia l’ape regina dell’alveare in una scatolina di metallo, in modo che possa essere trasportata in un luogo più adatto rispetto al bagno dell’ignara coppia. L’allontanamento dell’ape regina spingerà tutte le altre api a seguire la leader e ad allontanarsi volontariamente dal loro vecchio alveare. Per la comunità è ora di cercare una nuova casa, ma grazie a Elisha il compito non sarà arduo. Intanto, le api hanno prodotto una quantità di miele enorme, che potrà essere estratto e venduto per deliziare i fan di Elisha e tutti gli amanti delle api.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: TikTok

Ti consigliamo anche: