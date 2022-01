Alexa: risolto il down, ma è panico sui social per l’assistente Amazon che stamattina non rispondeva

L’assistente virtuale di Amazon Alexa non funziona oggi, essendo in down in tutto il mondo per un problema. Il problema sembra in via di risoluzione, almeno in Europa, ma nel frattempo il panico (e l’ironia) è scattata sui social

In data odierna, 21 gennaio 2022, il dispositivo sviluppato dal colosso statunitense Amazon Alexa non risponde alle sue funzioni e provare a scollegare e riavviarlo non serve a nulla poiché il down è a livello mondiale per disservizi della rete Amazon che hanno provocato l’interruzione del segnale del dispositivo Echo Dot nelle ultime 24 ore.

“Si è verificato un problema” è quanto quest’oggi migliaia di persone in tutto il globo si sono sentite rispondere da Alexa, lamentandosi del servizio. Problemi che sono stati segnalati anche sulla pagina ufficiale Downderector dove Amazon Alexa monitora in tempo reale le interruzioni della connessione.

Oggi dunque nessuna previsione meteo e nessun aggiornamento e nel mentre che il down venga risolto da Amazon, sui social gli utenti si sono scatenati postando stati di tutti i tipi.

Anyone else’s #Alexa gone haywire this morning? The alarms wouldn’t stop, now she won’t respond just the listening light constantly looking when I use the wake word but not responding 🤷🏻‍♂️ — Anthony Spry 💙 (@Anthonyspry) January 21, 2022

Immaginate quante domande senza risposta da stamattina#alexa#alexadown — AndreW (@andserret) January 21, 2022

Con 3 dispositivi #Alexa in giro per casa si è scatenato il panico…siamo ora costretti a parlare tra di noi 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/YEM8uGVmAd — Claudio Di Leo (@claudiodilegno) January 21, 2022

