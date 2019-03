Wikipedia Italia oscurata per protesta. Ecco cosa sta succedendo sul copyright

Wikipedia Italia oggi è oscurata e lo sarà per tutto il giorno. Se oggi avete provato a fare una ricerca, ve ne siete già accorti. Ancora una volta, com'era accaduto già in passato, è in corso la protesta contro la riforma del copyright.

Domani il Parlamento europeo dovrà esprimersi sul diritto d'autore votando una nuova direttiva. La riforma del copyright era già stata approvata a settembre 2018 dal Parlamento ma i negoziati con il Consiglio dell’UE si erano arenati. Alla base vi era il disaccordo di alcuni paesi tra cui anche l'Italia.

Dopo le proteste e gli scontri, Francia e Germania riuscirono a trovare un accordo per far passare il testo al Consiglio dell’Unione Europea, superando così le opposizioni.

E siamo arrivati al 25 marzo. A questo punto si attende solo l'approvazione definitiva che dovrebbe avvenire domani. Tuttavia le sorti saranno incerte fino alla fine visto che molti europarlamentari sono tutt'altro che d'accordo e certamente si opporranno nel corso dell'ultima votazione.

Articolo 11 e articolo 13

Aprendo una qualunque delle pagine di Wikipedia Italia, oggi appare una schermata nera con un messaggio molto chiaro.

"La direttiva darà agli editori il potere di limitare la diffusione di notizie e titoli in ogni sito altrui (articolo 11). Costringerà inoltre quasi tutti i siti ad analizzare preventivamente ogni contributo dei propri utenti per bloccarli automaticamente se non autorizzati dalle industrie del copyright (articolo 13). Entrambi questi articoli rischiano di colpire in modo rilevante la libertà di espressione, la partecipazione e la creatività online. Nonostante Wikipedia possa non essere direttamente toccata da queste norme, il nostro progetto è parte dell'ecosistema di internet. Gli articoli 11 e 13 indebolirebbero il web, e indebolirebbero Wikipedia" si legge sulla pagina principale.

In particolare, l'articolo 13 impone ai prestatori di servizi della società dell'informazione che offrono pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti (Facebook, YouTube, Instagram, Vimeo e altri social) di negoziare accordi per l'uso di tali opere con i legittimi titolari dei diritti.

Non solo in Italia. Il 21 marzo scorso, erano state oscurate anche le pagine di Wikipedia in Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Danimarca mentre oggi insieme a quella del nostro paese, sono state oscurate anche le pagine di Wikipedia in catalano, gallego asturiano e italiano.

Di fatto, Wikipedia Italia resterà oscurata per 24 ore, fino alle 8 di domani mattina.

Cosa possiamo fare

Wikipedia invita tutti a contattare i rappresentanti nel Parlamento europeo chiedendo loro di non appoggiare una direttiva che contenga l'articolo 11 o l'articolo 13.

Se siete d'accordo, potete contattare gli Eurodeputati cliccando qui

Francesca Mancuso