Quanto inquina un'email? Al pari di una busta di plastica se consideriamo le emissioni e i gas serra emessi dai server che le alimentano

E-mail nemiche dell’ambiente? Secondo quanto riportato dagli esperti ambientali del Verbraucher Service Bayern (servizio per i consumatori bavarese), la digitalizzazione è una fonte di emissioni di anidride carbonica e anche l’invio di e-mail emette gas serra. Tutto in uno scarso livello di consapevolezza generale.

Ormai è tutto digitale (o quasi). Sono pratiche comuni inviare foto, video, oltre a messaggi di tutti i tipi, testo e emoticon. È tutto terribilmente veloce, conveniente ed economico. Ma lo è per tutti e tutto? In realtà no, perché il costo ambientale, invece, è molto alto.

Immagazzinare “banali” e-mail nei data center distribuiti a livello globale è un’operazione costosa, perché l’incredibile e continuo scambio di tutti questi dati apparentemente invisibili, che viaggiano “in silenzio” e a velocità elevatissime, è possibile solo perchè 45 miliardi di server sono stati installati ovunque, consumando energia per alimentazione e raffreddamento. È inquinamento “nascosto” ma prepotente.

“Anche l’invio di e-mail è una fonte spesso sottovalutata di gas serra - riferisce Marianne Wolff, esperto ambientale presso il Verbraucher Service Bayern – Un’e-mail senza allegati è fonte dell’emissione di circa 10 grammi di anidride carbonica, corrispondente al carbon footprinting (impronta di carbonio) di un sacchetto di plastica” .

Le stime del Cisco Visual Networking Index indicano che il traffico globale di 46.600 Gigabyte al secondo prodotto nel 2017 aumenterà fino a 150,700 Gigabyte nel 2022. Aumentano i Giga, aumenta l’inquinamento. E il fenomeno delle "e-mail a effetto serra" è destinato, dunque, a peggiorare.

Anche una ricerca dell'Ademe, l'Agenzia francese per l'ambiente si era interessata agli impatti delle email e negli anni scorsi aveva calcolato quanto l'uso della posta elettronica incidesse sul consumo di energia e, di conseguenza, su inquinamento ed emissioni di gas serra. Stando ai dati, una e-mail da 1 megabyte emetterebbe circa 19 grammi di CO2. Otto e-mail inquinerebbero dunque quanto percorrere un chilometro in auto. Calcolando che nel mondo ogni giorno si scambiano oltre 190 miliardi di email, si capisce bene l'impatto a livello globale di una pratica apparentemente così "innocua".

Cosa possiamo fare tutti noi?

Pensare di tornare ad un mondo non digitale è anacronistico e scarsamente realistico. Ma piccoli accorgimenti, se fatti da tutti, possono invertire la rotta. Wolff raccomanda, per esempio di eliminare le e-mail regolarmente, di allegare solo foto in bassa risoluzione, di svuotare spesso il cestino e di impostare un filtro anti spam in modo da ridurre al minimo la conservazione e lo scambio di “costosi dati”.

Poco? Considerato il numero inimmaginabile di e-mail inviate (nonché di messaggi di altra natura da sms e soprattutto chat), se tutti, ma veramente tutti, usassimo questi accorgimenti, l’impatto si vedrebbe.

Ciascuno di noi può fare la differenza. Se vuole.

