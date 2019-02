Affetto da Linfoma non-Hodgkin , Lorenzo “Lollo” Farinelli è il medico di Ancona che ha commosso il web perché per darsi un’ultima possibilità di vita dovrebbe sottoporsi negli States a una nuova terapia

Trattiene a stento le lacrime, ma guarda dritto nell’obiettivo. I suoi occhi sono di chi combatte una malattia ematologica che gli ha stracciato i suoi 34 anni, un tumore – il Linfoma non-Hodgkin a grandi cellule di tipo B – che, dopo mesi di terapia, si è rivelato chemio-resistente. Tra piccoli progressi e tante sconfitte, Lollo ha perso pian piano l’autonomia e ora lui e chi non smette di stargli accanto vogliono tentare il tutto per tutto e andare negli Stati Uniti per giocare l’ultima carta.

In America hanno infatti sviluppato un trattamento nuovo, un protocollo sperimentale chiamato “Car-T”, che, in caso di successo, permetterebbe ai linfociti T di Lorenzo di identificare e di eliminare le cellule tumorali altrimenti indistinguibili all’organismo. La cura è molto costosa e Lorenzo non può affrontare questa spesa.

Medico generico con la passione del teatro, nel video su gofundme.com Lorenzo parla con voce emozionata, il volto stravolto dalla malattia che “ ha preso quello che avevo e lo ha spazzato via, del tutto ”. Una malattia piuttosto comune, dice, anche se non dovrebbe esserlo, e “ che colpisce un po’ tutti, dai bambini agli anziani, ai ragazzi... ”.

Vicino a lui ci sono i genitori, la compagna, gli amici e tutti insieme hanno dato vita a un’iniziativa chiamata “salviamoLo” per promuovere una raccolta fondi mirata a sovvenzionare le sue cure negli Stati Uniti, dove Lorenzo verrebbe ammesso e trattato sin da subito.

L’obiettivo sarebbe quello di arrivare a 500mila euro, ma già ne sono stati raccolti più di 260mila in tre giorni versati da oltre 8mila persone.

Se anche voi volete aiutare Lollo a guarire da questro brutto male, cliccate qui per tutte le informazioni.

Germana Carillo