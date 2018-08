Algoritmi Facebook e bufale, a volte ritornano. In questi giorni sta circolando di nuovo un messaggio su molti profili che invita gli amici a lasciare un commento sul profilo per bypassare le presunte restrizioni legate al nuovo algoritmo del social.

Cosa c'è di vero

Facebook ha sì introdotto dei cambiamenti al News Feed ma lo ha fatto a gennaio 2018: le notizie che appaiono in bacheca sono soprattutto post, video e foto di amici e componenti della famiglia, mentre i messaggi pubblicati dalle aziende, dai media e dai singoli marchi sono stati relegati in secondo piano.

In quest'ultimo caso, se si vogliono ricevere post e aggiornamenti di pagine come GreenMe, basta andare sulla pagina Facebook, spuntare la casella "segui già" e selezionare l'opzione "mostra per primi". La verità finisce qui.

La bufala dei 25 amici

La nuova bufala che circola su Facebook invece dice tutt'altro.

"Ciao amiche e amici di fb! Anch'io ho deciso di bypassare il cambiamento dell'algoritmo di Facebook, notando che non vedo tanti post di amici. Ecco come evitare di sentire gli stessi 25 amici di fb e nessun altro. La tua sezione notizie di recente mostra solo i post delle stesse poche persone, circa 25, più volte lo stesso, perché facebook ha un nuovo algoritmo. Il loro sistema sceglie le persone che leggono il tuo post. Vorrei scegliere per me stesso, quindi, se leggi questo messaggio, lascia un commento veloce, anche un saluto, così sarai visualizzato nella mia sezione notizie. Altrimenti sceglie Facebook chi farmi vedere. Copia e incolla questo testo sulla tua bacheca in modo da poter godere di più interazione con tutti i tuoi contatti e bypassare il sistema. Grazie!"

Ma non è affatto così. Gli amici continueranno comunque a vedere i nostri aggiornamenti e viceversa, a prescindere dalla condivisione di questo messaggio e dalla pubblicazione di un pst sulla nostra bacheca.

Purtroppo in tanti ci sono già cascati. Adesso sapete che è un messaggio del tutto inutile.

