Bufale. Circola in questi giorni un messaggio su WhatsApp secondo cui Lancôme sarebbe pronta a regalare un cofanetto gratuito per il make-up e Adidas, dal canto suo, prometterebbe scarpe gratis a tutti coloro che fanno un semplice click. Entrambi, per festeggiare gli 80 anni del brand. Che caso! Ma non cascateci, si tratta solo di false notizie diventate, ahinoi, anche molto virali. Come riconoscere queste bufale?

Adidas regala scarpe gratis per i suoi 80 anni, così come Lancôme un cofanetto per il trucco: sono queste le catene che stanno girando su WhatsApp tra gli utenti.

I messaggi annunciano sostanzialmente l’opportunità di ricevere prodotti in omaggio soltanto cliccando su dei fantomatici link. Peccato si tratti solo di truffe, perché nessun marchio regala niente per niente e che ogni azienda che si rispetti utilizza sempre e solo i propri canali ufficiali per promozioni o comunicazioni.

Come funziona la bufale e cosa si rischia compilando il questionario

Seguendo il link che appare sul messaggio WhatsApp che viene condiviso da voi anche involontariamente (pare che arrivi ai vostri contatti in maniera autonoma) arriverete a uno questionario contenente domande molto banali, allo scopo di dare la sensazione a chi è un po’ meno scaltro di aver vinto e di andare avanti nella procedura.

Il raggiro è soprattutto alla fine, quando si passa a dati sensibili, anche quelli delle proprie carte di credito, e ai furti di account.

Insomma, compilando il questionario della pagina sulla quale si atterra non solo non si otterrà il regalo tanto sperato, ma si rischia anche di:

“abbonarsi” col proprio numero telefonico a servizi a pagamento non richiesti

mettere i propri dati personali alla mercé degli hacker

Ricordate che nessun brand ha intenzione di “festeggiare” in questo modo i propri anniversari e che si tratta sempre di bufale, soprattutto quando sono catene che compaiono dal nulla sul vostro cellulare. Vi basterà, infine, fare una breve ricerca sui siti ufficiali per capire che non ci sono in atto campagne simili.

Germana Carillo