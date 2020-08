Animal Crossing nel catalogo speciale Ikea 2021, un tuffo nel fantastico mondo Nintendo

IKEA è nota da sempre non solo per i suoi mobili e oggetti per la casa, ma anche per le sue geniali trovate pubblicitarie. Per il 2021 il colosso svedese ha realizzato, per la sua sede a Taiwan, un catalogo davvero speciale dedicato ad Animal Crossing: New Horizons, l’amatissimo videogioco di simulazione di vita sviluppato da Nintendo, uscito in tutto il mondo il 20 marzo 2020.

【IKEA 2021 動森型錄全世界首發】IKEA對家的想像,對佈置的靈感,從不設限!現實生活中的家不過癮,連動森世界的島內設計,IKEA型錄也能成為最佳風格指導~搭配IKEA… Pubblicato da IKEA su Giovedì 20 agosto 2020

Il gioco in questione è il quinto titolo della serie di videogiochi Animal Crossing. L’uscita del primo, dal nome Animal Forest, risale al 2001. In questa nuova edizione, il giocatore si ritrova catapultato in un’isola deserta dopo aver acquistato un pacchetto vacanze. Qui dovrà sfruttare i materiali che trova per trasformarli in strumenti utili e arredi e realizzare la sua abitazione perfetta. Inoltre, potrà fare amicizia e assecondare le sue passioni come il giardinaggio.

Durante il lockdown tantissime persone, fra cui anche alcune celebrità, si sono appassionate al videogioco per Nintendo Switch, che in poco tempo è diventato il capitolo della serie più venduto di sempre.

Così, IKEA ha pensato bene di proporre un’edizione speciale del catalogo 2021, completamente ispirata ad Animal Crossing. Sfogliando il nuovo catalogo, sembrerà di essere immersi nel videogioco. Le foto di mobili, oggetti e stanze sono stati sostituiti dalla caratteristica grafica del gioco Nintendo. Ci si imbatte in buffi e colorati personaggi e tanti accessori. Insomma, anche i più piccoli saranno attratti da quelle pagine colorate.

Visto che per noi italiani non sarà semplice reperire questo speciale catalogo, non ci resta che ammirare qualche foto:

Fonte: IKEA/Multiplayer.it

Leggi anche: