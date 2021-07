Heineken ha progettato un robottino intelligente che ti segue ovunque, portando la birra fresca sempre con te

Amanti della birra, c’è una bella notizia fresca per voi! Lo storico marchio olandese Heineken ha appena lanciato un robottino capace di seguirci per servire una birra ghiacciata al momento giusto. Un’ottima trovata per i più pigri e per chi detesta trasportare borse frigo pesanti. Il piccolo robot a sei ruote, dall’inconfondibile colore verde, ha un nome: si chiama B.O.T, acronimo che sta per Beer Outdoor Transporter.

B.O.T può contenere fino a 12 lattine di birra e riesce ad avventurarsi anche in terreni poco pianeggianti e ad evitare di finire nei guai, ad esempio cadendo in piscina, come mostra il video pubblicato dall’azienda.

Per farlo partire basta dire semplicemente “Hey Heineken B.O.T, rotoliamo!” o in alternativa si può utilizzare un telecomando.

Purtroppo, però, al momento il robottino Heineken è un’edizione limitata che sarà disponibile soltanto negli Stati Uniti. L’azienda ha previsto un concorso a premi e saranno 20 i modelli messi a disposizione, che andranno ai vincitori fortunati che possono partecipare alla lotteria a partire dal 1° luglio. Ma non è escluso che B.O.T. non possa essere acquistato, magari anche in Italia, nei prossimi mesi. C’è già chi se n’è follemente innamorato!

