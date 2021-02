The Witcher, arriva il nuovo gioco da tavolo della saga che ha ispirato la serie Netflix

Se avete amato The witcher, che sia per Netflix o per la serie videoludica The Witcher: Old Word, ci sono buone notizie all’orizzonte per voi!

A maggio del prossimo anno dovrebbe uscire il nuovo gioco da tavolo sul fantastico universo dei videogiochi di CD Projekt RED. Alla saga fantasy, frutto della creatività dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, anche Netflix ha dedicato una fortunata serie tv, distribuita sulla celebre piattaforma di streaming alla fine del 2019.

L’annuncio legato al nuovo gioco da tavolo è stato dato attraverso un video in cui l’ideatore del gioco Łukasz Woźniak presenta il nuovo board game, sviluppato da Go on Board, che fungerà da prequel della serie.

Il primo gioco da tavolo dedicato a The Witcher risale al 2014, ma il nuovo progetto sarà molto più completo e strutturato. Nel board game, che sarà realizzato grazie ad una raccolta fondi che partirà nei prossimi giorni su Kickstarter, sarà possibile calarsi nei panni dei giovani witcher per esplorare il Continente, infestato dai mostri. The Witcher: Old World sarà ambientato in un periodo antecedente rispetto alla serie classica di Geralt di Rivia, in un mondo ancora più inquietante e pieno di minacce. I giocatori interpreteranno degli uccisori di mostri professionisti che hanno da poco completato completato il duro allenamento in una delle scuole per witcher: la Scuola del Lupo, Vipera, Gatto, Orso o Grifone.

Ma come sarà nello specifico questo il nuovo gioco ideato da Łukasz Woźniak? Ancora non si sa molto al riguardo, anche se sui social è già stata presentata l’immagine ufficiale della scatola. Ciò che è certo è che si tratterà di un gioco da tavolo di tipo action adventure competitivo e che ci saranno almeno due edizioni: una standard e una deluxe, con miniature molto dettagliate. I prezzi e gli altri dettagli non sono ancora stati svelati, mentre la data di rilascio del gioco è prevista per l’aprile del prossimo anno.

