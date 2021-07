Se possiedi queste cartucce Nintendo controlla, potrebbero valere milioni

Una copia sigillata di The Legend of Zelda è stata appena venduta quasi a un milione di dollari presso la casa d’aste Heritage Auctions, battendo il precedente record per il gioco più costoso mai venduto.

Perché questa versione del gioco è così preziosa? Si tratta di una copia non aperta e molto rara di The Legend of Zelda di Nintendo, realizzata nel 1987, e venduta all’asta per 870.000 dollari. Heritage Auctions, casa d’aste di Dallas, rivela che il videogioco venduto venerdì 9 luglio 2021

era una versione rara che è stata creata durante una produzione limitata che ha avuto luogo durante alcuni mesi alla fine del 1987.

The Legend of Zelda è un popolare gioco di avventura fantasy rilasciato per la prima volta nel 1986.

“La leggenda di Zelda segna l’inizio di una delle saghe più importanti del gioco; il suo significato storico non può essere sottovalutato … è un vero pezzo da collezione”, ha detto Valarie McLeckie, specialista di videogiochi di Heritage.

E non si tratta della prima supervendita di questo tipo. Ad aprile, la casa d’aste ha ceduto una copia non aperta di Super Mario Bros risalente al 1996 al prezzo di 660mila dollari.

Vere chicche per i collezionisti. Se in cantina avete ancora i vostri vecchi giochi, vale la pena controllare.

Fonti di riferimento: The Verge, AP, HA,

