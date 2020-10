Youtuber crea una spada laser di Star Wars in grado di tagliare l’acciaio

Si chiama James Hobson ed è riuscito a realizzare il sogno di molti fan di Star Wars. Non si tratta solo di un appassionato della saga ma anche di un ingegnere, che ha creato una spada laser a immagine e somiglianza di quelle usate dagli Jedi, in grado di tagliare l’acciaio.

Di spade laser ne esistono tante ma questa funziona davvero. Nel corso degli anni, molti fan della serie hanno provato a crearne una vera e in alcuni casi sono anche riusciti a creare oggetti con una certa somiglianza “fisica” attraverso l’uso di tubi di metallo non retraibili e luce.

Ora, lo YouTuber noto come The Hacksmith ha applicato i principi dell’ingegneria per creare una spada che funziona davvero come quella dei film di fantascienza. In un recente video della sua serie “Make It Real”, che può essere visto sul suo canale YouTube, dimostra come ha realizzato la speciale “arma”.

Nel filmato è presente il procedimento con cui Hobson è riuscito a forgiarla:

“Anche con tutte le nostre nuove attrezzature e capacità, siamo ancora soggetti alle leggi della termodinamica”, spiega nel video. “Le teorie dicono che il plasma è meglio trattenuto in un raggio da un campo magnetico. Il problema è produrre un campo elettromagnetico abbastanza forte da contenere una lama. La spada laser dovrebbe letteralmente essere costruita all’interno di una scatola ricoperta di elettromagneti, il che la rende una sorta di progetto scientifico inutile”.

Per catturare un raggio di plasma, Hobson e i suoi compagni di squadra, Dave Bonhoff, Ian Hillier e Darryl Sherk, hanno impiegato il principio del flusso laminare, in cui gli strati infinitesimi di fluido scorrono uno sopra l’altro, senza che avvenga alcun rimescolamento, neanche a livello microscopico.

Il risultato non è un gioco ma uno strumento specializzato per ingegneri, che genera un flusso di gas altamente concentrato per creare un fascio di plasma.

Hobson è riuscito ad aggiungere colore aggiungendo sostanze chimiche alla miscela. Il cloruro di sodio (sale da cucina) fa diventare il fulmine giallo, come quello di Rey in Star Wars: The Rise of Skywalker. L’acido borico lo rende verde, il cloruro di stronzio lo trasforma in rosso e il cloruro di calcio produce un colore ambrato.

Per controllare una produzione di energia così elevata, la sua spada laser è stata collegata a uno zaino su misura che funge da fonte di alimentazione, con un circuito in grado di controllare il flusso di gas.

Il risultato è una replica quasi esatta della spada laser, che si proietta e si ritrae anche a comando ed è in grado di tagliare l’acciaio.

Fan in visibilio ma speriamo che possa anche avere fini pratici.

Fonti di riferimento: hacksmith.tech, YouTube/theHackSmith

LEGGI anche: