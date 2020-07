Caldo? Afa? Da Sony arriva il condizionatore che si indossa ma non si vede

Si chiama Reon Pocket ed è l’ultima trovata in fatto di tecnologia indossabile. Si tratta di un vero e proprio condizionatore formato maglietta, che permette di stare freschi in mezzo alla calura riducendo la temperatura della corpo di 13° C. E adesso, dopo essere stato a caccia di fondi, è stato realizzato ed è in vendita.

A produrlo è stata Sony. Nato da First Flight, un programma di finanziamento con il quale Sony sovvenziona alcune startup, Reon Pocket è un dispositivo in plastica bianca, grande più o meno quanto un palmo. E’ anche molto sottile e leggero (pesa 80 gr). Viene ricaricato tramite USB ed è gestito anche via Bluethooth tramite smartphone iOS e Android.

Lo scorso anno First Flight aveva lanciato una campagna di crowdfunding per produrre Reon Pocket e proprio di recente il dispositivo è stato immesso sul mercato giapponese.

Cos’ha di speciale?

No, non è un ventilatore ma semplicemente sfrutta il cosiddetto effetto Peltier per rinfrescarsi o riscaldarsi assorbendo e rilasciando calore. L’effetto Peltier è un fenomeno termoelettrico per cui la corrente che passa tra due metalli o semiconduttori diversi posti in contatto produce un trasferimento di calore, sia emettendolo che assorbendolo come nel caso di Reon Pocket.

Quest’ultimo va utilizzato con apposite magliette con scollo a V prodotte anch’esse da Sony con una tasca sul retro all’ interno, per posizionare il dispositivo tra le scapole.

Una volta indossata la maglietta, tramite l’app dedicata è possibile avviare Reon e gestire le impostazioni di temperatura. Esistono tre livelli di raffreddamento o riscaldamento, oltre a un controllo della velocità della “ventola”. Si può anche impostare la modalità automatica che si attiva ogni volta che il dispositivo viene acceso.

Con una sola carica, esso ha una durata di circa 2-3 ore in base al tipo di impostazioni. Piccolo e leggero, è disponibile a un costo di circa 105 euro mentre le magliette costano circa 15 euro.

Se già ci state facendo un pensierino rassegnatevi. Sony Reon Pocket al momento è disponibile solo per il mercato giapponese.

